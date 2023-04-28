Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.5 72 оценки

В Armored Core 6 не будет ядовитых болот

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monk70
Новости

Президент FromSoftware и создатель Dark Souls Хидэтака Миядзаки любит ядовитые болота. Они повсюду в играх Soulsborne, однако игроки их ненавидят. Как недавно стало известно, в предстоящей боевой игре студии Armored Core 6: Fires of Rubicon не будет ядовитых болот или их эквивалента.

Впрочем, это не должно быть сюрпризом. В конце концов, Миядзаки не только не работает непосредственно над этой игрой (скорее всего, он занят DLC для Elden Ring), мир Armored Core 6 — это мир мехов, сражающихся на постапокалиптической планете, выжженной пламенем.

Тем не менее, это признак того, что Armored Core 6 очень сильно отличается от игр Soulsborne, даже если на неё повлияла философия игрового дизайна компании.

Релиз намечен на 25 августа на консолях PlayStation и Xbox, а также на ПК.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Idiot Pilot

а, ну всё тогда. проходим мимо :D

3
oldhoudini

В Арморед Кор не будет Годрика.

0
antonborisov198

Ачё всмысле?

0