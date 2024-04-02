В Armored Core 6 появился кооперативный режим и PvP на пять игроков, благодаря энтузиасту

Теперь футуристический экшен Armored Core 6 с огромными боевыми роботами доступен для совместного прохождения от начала и до самого конца. В игру от разработчиков из студии FromSoftware удалось успешно внедрить кооперативный режим на пять игроков и вместе с этим улучшить PvP составляющую, которая будет учитывать кооператив и выдавать уникальные награды. Все это реализовано благодаря модификации энтузиаста под ником LukeYui, который создал полноценный кооператив для Elden Ring.

Новая разработка LukeYui для Armored Core 6 работает похожим образом, как и кооперативный мод для Elden Ring. С помощью новой модификации игроки на ПК могут пройти игру с первой миссии и до самого финала, сохраняя общий прогресс прохождения для друг друга.

Фанаты Armored Core, мечтающие о том, чтобы в Armored Core 6 была кооперативная игра, будут рады узнать, что, по крайней мере, для PC-версии только что был выпущен неофициальный мод для кооперативной игры, позволяющий проходить игру в компании до пяти игроков. Кроме того, в игре присутствуют сетевые вторжения, хотя их можно отключить, если вы хотите просто поиграть с друзьями без помех. Подробности о каждом режиме можно найти ниже.

Кооперативный режим:

Этот мод добавляет совместную игру по сети в миссиях до 5 игроков. Поскольку в базовой игре существуют только PvP-зоны, синхронизация врагов и мира между пользователями была реализована с нуля, чтобы создать ощущение традиционной многопользовательской игры в Souls. Все миссии работают, кроме миссии "Ледяной червь", которая была отключена в кооперативе на время исправления.

Сетевые вторжения:

Во время прохождения миссий, как с группой, так и в одиночку, вы можете подвергнуться вторжению неавторизованных АС, управляемых другими игроками. Эти игроки будут пытаться нарушить ваш игровой процесс и добавят случайные PvP-встречи на протяжении всей игры. Их цель - убить вас и членов вашей партии. Ваша цель - убить их. За выполнение цели игроки получают вознаграждение.