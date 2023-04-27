В зрелищном геймплейном трейлере Armored Core 6: Fires of Rubicon раскрыли дату релиза меха-экшена ©

Как и ожидалось в последние дни, Armored Core VI: Fires of Rubicon вернулась с новым геймплейным трейлером. FromSoftware не только показала игру впервые после Game Awards 2022, но и подтвердила дату выхода, а также предложила новые подробности о геймплее и сюжете. Уже совсем скоро игра появится у нас; она выйдет на ПК (через Steam) и консолях 25 августа. Инсайдер и журналист Том Хендерсон в очередной раз подтвердил свою надежность, ведь он сообщил дату выхода еще несколько дней назад.

Игра переносит нас на Рубикон 3, горящую планету, где несколько корпораций борются за контроль над веществом под названием Коралл, свойства которого позволяют использовать его в качестве топлива, а также в других не менее важных целях. Наша роль во всем этом — обычный наемник, сражающийся за самую высокую плату по приказу теневого подрядчика по имени Уолтер, хотя в конечном итоге сюжет будет вращаться вокруг игрока.

В геймплейном плане AC6, как ожидается, останется верна своим корням: в ней будут невероятно подвижные и напряженные бои, где длинные и короткие дистанции плавно пересекаются, а также промахи, которые отправят нас прямиком в гараж, чтобы модифицировать наши мехи, пока они не справятся с заданием. Однако благодаря знаниям, полученным из серии игр Souls, классические элементы управления и интерфейсы станут более доступными