Во время последней прямой трансляции Armored Core 6 было показано множество геймплейных кадров ©

Вышел новый видеоролик Armored Core VI Special Briefing, в котором преданные любители меха смогут увидеть множество новых геймплейных кадров.

Armored Core VI: Fires of Rubicon выйдет уже через несколько дней, и в преддверии ее выхода компания-разработчик From Software провела сегодня продолжительную презентацию игры.

Несмотря на то, что презентация полностью на японском языке, в ней рассказывается об истории и мире Armored Core VI, а также демонстрируется обширный геймплей, демонстрирующий неистовые боевые действия против различных впечатляюще выглядящих мехов.

В начале презентации демонстрируется короткий трейлер, рассказывающий о механизированном мире Armored Core VI, в котором показаны наземные и воздушные мехи.

Затем мы увидим Armored Core VI в действии: в различных боевых сценах участвуют мехи-противники, которые как стреляют по игроку с расстояния, так и пытаются закрыть брешь оружием ближнего боя.

Также демонстрируется многопользовательский геймплей: две команды противостоят друг другу в режиме PvP Armored Core VI. Выглядит это не менее напряженно, чем можно было ожидать.

From Software также демонстрирует некоторые возможности настройки Armored Core VI: пользовательские изображения и фоторежим, с помощью которых можно придать своему меху как можно более внушительный вид.

Если вы не очень любите многопользовательские игры, не переживайте: на презентации также показано множество одиночных игр, и они выглядят так же впечатляюще, как и в предыдущих демонстрациях.

В однопользовательской миссии, показанной на презентации, игрок отбивается от воздушных врагов шквалом ракет, сражается с наземными противниками, а затем переходит к уничтожению массивного воздушного дредноута.

Масштабы игры впечатляют: действие плавно и изящно переходит от небольших наземных сражений к воздушным схваткам с мечами.

В конце презентации мы видим гигантскую ракету, выпущенную по какому-то городскому пейзажу в небе, но чтобы узнать, что там происходит, придется подождать до выхода Armored Core VI на следующей неделе.

Выход Armored Core VI для ПК, PlayStation и Xbox намечен на 25 августа, то есть на следующую пятницу.