Встреча с гигантским механобоссом на новом концепт-арте Armored Core 6 ©

В твиттере Armored Core 6 были опубликованы свежие концепт-арты научно-фантастический экшина от авторов Dark Souls. На одном из них показана некая гигантская махина, внешне очень напоминающая Босса, а на другом - фабричный пейзаж в стилистике ретро. А сами концепты сопровождается следующим текстом: от дальних дистанций к ближним. Насколько ваш Armored Core адаптируется к этому новому вызову?

В FromSoftware всегда утверждали, что Armored Core 6 не будет похож на знакомые фанатам игры в стиле Souls. По словам команды разработчиков, Armored Core 6 всецело ориентирована на аспект создания ваших АC. Именно игроку предстоит самому подобрать лучшие из доступных ему деталей для миссий.

Armored Core 6: Fires of Rubicon поступит в продажу 25 августа на PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One и PC.