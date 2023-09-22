Выпущен патч 1.03 для Armored Core 6, повышающий стабильность и исправляющий ошибки ©

FromSoftware выпустила патч 1.03 для Armored Core 6: Fires of Rubicon и поделилась полным журналом изменений. Согласно примечаниям к выпуску, обновление 1.03 повышает стабильность игрового процесса и исправляет ряд ошибок.

Если говорить более подробно, то в этом последнем обновлении добавлено «Chg. Расход боеприпасов» на характеристики коралловой ракеты «IB-C03W3: NGI 006», отображаемые с помощью «Переключить отображение». Он также добавляет параметр «Время ожидания сканирования» в характеристики головной части.

Обновление Armored Core 6 1.03 также содержит некоторые исправления, доступные только для ПК. Например, исправлена ошибка, возникавшая при изменении режима экрана, из-за которой HUD отображался некорректно. Он также исправляет ошибку, приводившую к сбою игры при изменении настроек графики из системного меню в многопользовательской комнате.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.