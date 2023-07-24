Завтра покажут 12-минутный геймплей Armored Core 6: Fires of Rubicon ©

Bandai Namco проведет специальную прямую трансляцию разработанного FromSoftware меха-шутера Armored Core VI Fires of Rubicon, который выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и ПК в Steam 25 августа 2023 года.

Прямая трансляция будет сосредоточена на элементах игрового процесса, которые, вероятно, проведут зрителей через настройку мехов и покупку деталей, а также принятие миссий и исследование. Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию на YouTube 25 июля в 17:00 по московскому времени.

Игроки Armored Core VI Fires of Rubicon перемещаются по огромным трехмерным средам с маневренностью мехов. Опять же, FromSoftware предлагает свой тщательно продуманный игровой дизайн, в котором представлены сложные сражения и «полноценный прогресс». Кроме того, игроки узнают чувство удовлетворения и достижения, когда они преодолевают сложную ситуацию и наслаждаются мгновенной победой и, возможно, повышением своего положения перед тем, как столкнуться со следующим испытанием.