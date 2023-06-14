Журналисты показали новый геймплей Armored Core 6 и поделились некоторыми подробностями ©

Armored Core 6: Fires of Rubicon от FromSoftware - это перезагрузка серии, в которой уникальные причуды боя на мехах сочетаются с философией игрового дизайна студии: плавность управления, обширные и динамичные карты, оригинальные, сложные действия, требующие от игрока изобретательности.

Теперь, в преддверии выхода игры в августе, журналисты поделились своими впечатлениями от презентации геймплея от ведущего продюсера Ясунори Огуры. Демонстрация представляла собой одну миссию из ранней части игры, но дала четкое представление о том, как будут разворачиваться боевые и исследовательские действия, а также о важности кастомизации.

Стоит отметить, что слухи про эту демонстрацию появились еще на прошлой неделе.

Используя уникальную мобильность мехов, игроки могут прыгать и летать по огромным окружающим пространствам (пока позволяет разгон).

Эта вертикальность также позволяет разнообразить подходы к каждой миссии в зависимости от загрузки мехов. Игроки могут, например, лететь к цели или приближаться к ней пешком по мосту, заранее сканируя окружение на наличие врагов. Обширный, открытый дизайн уровней также контрастирует со сложными, клаустрофобными интерьерами, предлагающими линейные, извилистые коридоры из труб, пара и металла.

Как оказалось, смерть не приводит к потере валюты, и игроки могут перезапускаться с контрольных точек в середине миссии. Здесь, как и перед миссиями, игроки могут возиться со своим снаряжением и свободно менять детали корпуса, такие как голова, ядро, руки и ноги, а также внутренние детали для оружия и питания. На руки и плечи можно установить четыре вида оружия (а также щиты), в то время как части ног будут оказывать наибольшее влияние на мобильность. Количество деталей, датчиков и цифр, которые необходимо учитывать, кажется непомерно большим, но кастомизация - одна из главных особенностей серии, и Fires of Rubicon выглядит так, как будто она вполне может быть реализована.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет 25 августа на консолях PlayStation (с бесплатным обновлением с PS4 до PS5), Xbox (с доставкой Smart Delivery) и ПК (через Steam).