Зрелищные скриншоты и впечатления журналистов от Armored Core 6 ©

Научно-фантастический экшен Armored Core 6: Fires of Rubicon о битвах огромных роботов от студии FromSoftware выйдет уже через месяц. Разработчики явно уверены в отличном качестве своей новой игры, поскольку уже сегодня сняли эмбарго на публикацию ранних обзоров для журналистов. Критики пока воздерживаются от финального вердикта об экшене, но охотно делятся скриншотами, геймплеем и подробностями игрового процесса.

Как сообщается, журналисты получили в свое распоряжение практически неограниченную контентом версию Armored Core 6. Они успели пройти игру до конца первой сюжетной главы, отметив её внушительные масштабы и большое разнообразие в игровом процессе.

Издание IGN положительно отозвалось о боссах игры. Несмотря на то, что они прошли только первую главу, им понравилось умеренное количество боссов и их уникальные бои с каждым из таких противников. В превью также хвалят большое разнообразие оружия для своего робота и систему персонализации, которая позволяет создать уникального меха прямо в начале игры.

Журналисты из Wccftech ознакомились с ПК-версией Armored Core 6 и остались довольны оптимизацией проекта на этой платформе. За время игры они не обнаружили технических проблем или багов, которые очень часто возникают в современных новинках.

Геймплей Armored Core 6: Fires of Rubicon на ПК:

Игроки лично смогут стать участниками великой битвы роботов в Armored Core 6: Fires of Rubicon уже 25 августа на ПК, PS5, PS4, Xbox Series S|X и Xbox One.