Зрелищный меха-экшен Armored Core 6 получил одобрение от преданных ценителей серии ©

FromSoftware показала, что скрывается под капотом меха-экшена в недавней детальной геймплейной демонстрации Armored Core 6, и первые отзывы говорят о том, что это может быть одна из лучших игр, созданных разработчиком Elden Ring. Дата выхода Armored Core 6 стремительно приближается, и ярые поклонники AC и эксперты Armored Core Legacy не удержались от похвалы Armored Core 6 Fires of Rubicon.

Сотрудники Armored Core Legacy 'FromCheng', 'Cleric' и 'ZealousAC' рассказали о своих впечатлениях от последней игры FromSoftware, причем боевые действия игры получили исключительную любовь группы. ZealousAC описывает стычки на четырехногих мехах (квадрокоптерах) как "самую большую эволюцию", особенно когда речь идет об их способности "парить в воздухе".

ZealousAC поясняет, что "если нажать кнопку boost в воздухе, каждая из четырех ног прорастет модульным набором дополнительных усилителей в одной из самых металлически компактных анимаций трансформации, которые можно найти в игре про мехов.

По словам Клерика, "миссии могут быть длинными. В среднем, я бы сказал, что они примерно такие же, как и в предыдущих играх, а некоторые даже длиннее". Учитывая, что, по некоторым данным, продолжительность Armored Core 6 составляет около 60 часов, это означает, что у вас будет достаточно времени, чтобы побороть всех боссов Armored Core 6.

Как и Elden Ring, Bloodborne или Sekiro, каждая игра FromSoftware имеет свою историю, которую нужно изучать и исследовать. Хотя некоторые игроки могут погрузиться в Armored Core 6 исключительно ради захватывающего экшена, FromCheng уверяет поклонников, что в основе игры по-прежнему лежит интригующий сюжет.

Повествование больше напоминают Armored Core 4 и 5, с небольшим акцентом на личную тематику среди более масштабных тем политики, корпоративных войн и саботажа

Кроме того, участник AC Legacy отмечает, что "наверное, самое главное, что сюжет по-прежнему является лишь фоном для игрового процесса, который как раз и должен быть таким, каким он должен быть". Если вам это интересно, то все будет в порядке, если вы хорошенько покопаетесь".