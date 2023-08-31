Звезда "Офиса" предупреждает об отсутствии страховки на мехов в новом трейлере Armored Core 6 ©

В Bandai Namco решили необычным способом подогреть интерес игроков к новой игре от разработчиков студии FromSoftware. Компания представила новый трейлер Armored Core 6, в котором появился один из главных героев популярного комедийного сериала "Офис". Дуайт Шрут в исполнении Рэйна Уилсона предупреждает геймеров о тонкостях страхования боевых мехов в игре.

По сюжету ролика персонаж Рэйна Уилсона из "Офиса" работает на страховую компанию Mechless Mutual. Каждый день ему приходится общаться с клиентами, которые требуют возместить ущерб после уничтожения их меха. Mechless Mutual может оплатить страховку за машину, квартиру и даже истребитель, но повреждения боевых роботов в Armored Core 6: Fires of Rubicon это уже слишком для компании.

Напомним, ранее Bandai Namco поделилась хвалебным трейлером игры с высокими оценками от игровой прессы.

Armored Core 6: Fires of Rubicon доступна для игры на ПК и консолях.