Для Armored Core 4 и Armored Core For Answer вышли неофициальные нативные порты на ПК

Разработчик под псевдонимом SulphurS16 в рамках проекта Project Glintburn выпустил первые публичные версии нативных портов меха-экшенов Armored Core 4 и Armored Core For Answer для Windows. Речь идет не об эмуляции, а о полноценных 64-битных исполняемых программах, скомпилированных на основе статической рекомпиляции исходного машинного кода для консоли PlayStation 3.

В основу адаптации лег автоматический перевод процессорных инструкций PowerPC в код на языке C++. Для четвертой части рекомпилятор обработал порядка 3.6 млн инструкций и сгенерировал около 54000 функций с разрешением всех косвенных переходов. Для Armored Core For Answer объем составил свыше 4.5 млн инструкций и примерно 71000 функций. Графические команды видеочипа RSX транслируются напрямую в вызовы Direct3D 11, а консольные шейдеры переведены в HLSL, что обеспечивает четкое изображение в любом экранном разрешении без артефактов апскейла.

Нативная версия игры для Windows, в которой собственный код PlayStation 3 переведен в реальную программу и собирается на компьютере из личной копии проекта. Репозиторий не содержит игровых данных, программного кода или ключей и ничего не дешифрует.

- SulphurS16, разработчик портов

Обе версии получили встроенное меню настроек, интегрированное прямо в системный интерфейс игры на место консольного пункта инсталляции на жесткий диск. Пользователям доступны оконный, полноэкранный и режим без рамок, регулировка масштаба рендеринга от 50% до 200%, а также неограниченная частота кадров. Физика и скорость геймплея не привязаны к фреймрейту и сохраняют стабильность при любых значениях. На тестовой конфигурации в свежем патче 0.7.2 для Armored Core For Answer частота кадров в наиболее тяжелой миссии возросла с 84 до 190 кадров в секунду.

Управление полностью адаптировано под связку мыши и клавиатуры. Камера считывает прямое перемещение мыши через raw input, пока робот совершает разворот вслед за прицелом с установленной параметрами сборки скоростью. Дополнительно предусмотрена нативная работа с геймпадами DualShock 4, DualSense и контроллерами формата XInput без необходимости стороннего программного обеспечения.

Для сборки проектов требуются оригинальные файлы дисковых копий американского региона и файл системного обновления прошивки консоли. Утилита настройки обращается к эмулятору RPCS3 лишь один раз для предварительной распаковки системных библиотек, после чего компилятор собирает нативный бинарник. Для запуска требуется 64-битная операционная система Windows 10 или Windows 11, видеокарта с поддержкой Direct3D 11 и процессор с инструкциями AVX2 линейки Intel Haswell, AMD Ryzen или новее.