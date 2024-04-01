FromSoftware отключила серверы Armored Core: Verdict Day

FromSoftware приняла решение отключить серверы Armored Core: Verdict Day. Спустя десять лет после премьеры игрокам предстоит попрощаться с многопользовательским режимом, который был важным элементом игры.

Armored Core: Verdict Day — это игра в жанре экшн, вышедшая в 2013 году на PlayStation 3 и Xbox 360, действие которой разворачивается в футуристическом мире, где игроки управляют мощными мехами. Многопользовательские серверы позволяли игрокам соревноваться, создавать команды и участвовать в эпических битвах.

Отключение серверов означает, что эта часть игры уходит в прошлое. Также исчезла возможность получения трофеев/достижений, связанных с онлайн-элементом. DLC «Модель солдата» также стал недоступен.