Armored Warfare запускает новую Спецоперацию "Тигровая акула", продолжая сюжет "Черной роты"

Тактический free-to-play MMO-экшен Armored Warfare продолжает расширять сюжетную линию «Черной роты» и запускает новую спецоперацию под названием «Тигровая акула». Игрокам предстоит снова встретиться с наёмниками Джошуа Сигроувом и Кэтрин Грей, которые теперь получили задание вернуть захваченный пиратами корабль. Их главным противником станет бывший спецназовец Луи Парей, превратившийся в беспощадного лидера наёмников.

Сюжет новой операции продолжает историю «Одинокой звезды» и разворачивается вокруг сделки с корпорацией Suez Incorporated: в обмен на помощь герои рассчитывают очистить своё имя от обвинений в военных преступлениях. На пути к цели их ждёт остров-крепость в Индийском океане, где властвует Парей. Разработчики обещают напряжённые бои, неожиданные повороты и самое серьёзное испытание для главных героев.

Миссия получила ряд отличий от предыдущих — она короче и динамичнее, что делает её удобнее для повторного прохождения. Кроме того, теперь можно начать сразу с «Тигровой акулы», не проходя все прошлые спецоперации.

Игроков ждут новые награды: уникальные декали «Крюк-кошка», «Пиратский пистолет» и «Кинжал», камуфляж «Тигровая акула» для разных типов окружения, а также титул и аватар «Охотник на акул» за прохождение на максимальной сложности «Безумец». Помимо этого, традиционно начисляются кредиты, опыт и репутация за разные классы техники.

Спецоперация «Тигровая акула» уже доступна в Armored Warfare. Присоединяйтесь к событиям «Черной роты», испытайте новые механики и заберите эксклюзивные награды.