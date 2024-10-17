Для Armored Warfare выйдет крупнейшее обновление за 3 года - "Ударная волна"

Компания «Геймс Юнайтед» представила крупное обновление «Ударная волна» для многопользовательского танкового экшена Armored Warfare. Первая часть апдейта выйдет 29 октября, а вторая — в ноябре 2024 года.

В игру добавят новый кооперативный PvE-режим для команд из 5 игроков. В нем бойцам предстоит защитить завод и отражать волны противника. В этих миссиях не будет точек возрождения, а бои рассчитаны только на танки 10-уровня. Геймерам, у которых еще нет такой техники, на два дня выдадут бесплатную бронемашину.

Помимо этого, в обновлении добавят дронов. Их можно будет использовать как для разведки, так и для атаки. Однако враги получат средства ПВО против воздушных целей.

Также разработчики приготовили множество улучшений геймплея. Механика использования PELE-снарядов станет более реалистичной, в игре появится третий слот для навыков экипажа, а карта «Эль-Ариш» будет переработана.

Игроки смогут кастомизировать танки новыми динамическими декалями, а бронемашины серии Т-72 и их китайские аналоги получат обновленные звуки двигателя. Подробнее о нововведениях «Ударной волны» можно узнать на официальном сайте Armored Warfare.