Игрок Armored Warfare столкнулся с неприятным багом монетизации: купил валюту, но не смог забрать приз



Пользователь столкнулся с проблемой в системе монетизации онлайн-игры Armored Warfare, которая привела к потере реальных денег без получения обещанной внутриигровой выгоды. Ситуация вызвала обсуждение из-за реакции службы поддержки и неясности относительно текущего ответственного за проект издателя.



Как сообщается, инцидент произошел в магазине "боевого пути" Armored Warfare. Игроку, после обновления ассортимента магазина за внутриигровую валюту ("монетки"), выпало специальное предложение: возможность приобрести 50 000 монет всего за 5 000. Не имея достаточной суммы, игрок приобрел необходимые 5 000 монет за реальные деньги (рубли).



Однако, вернувшись в магазин для завершения выгодной сделки, он обнаружил, что кнопка покупки акционных 50 000 монет неактивна. Обращение в службу поддержки игры не принесло результата. По словам игрока, поддержка признала наличие технической проблемы, над которой работает технический отдел, но заявила, что "не может повлиять на ситуацию" в его конкретном случае. Возвращать средства, потраченные на покупку 5 000 монет, которые предназначались для выкупа специального предложения, отказались.



Эта ситуация также подсветила путаницу вокруг того, кто в настоящее время отвечает за оперирование и поддержку Armored Warfare. Изначально игра разрабатывалась Obsidian Entertainment и издавалась My.com (частью My.Games). Впоследствии возникла информация об участии VK (ранее Mail.ru Group), однако компания заявила, что Armored Warfare "давно не они". На данный момент, согласно данным из открытых источников (Википедия, с последним обновлением несколько месяцев назад), среди издателей числятся Wishlist Games и ООО «Геймс Юнайтед» (в России), но недавние изменения в структуре My.Games могли внести дополнительные коррективы.



Игроки выражают обеспокоенность подобными инцидентами, где ошибки в сложных системах монетизации, включающих элементы случайности ("рулетки") и многоэтапные покупки, могут приводить к финансовым потерям без адекватной компенсации или решения проблемы со стороны поддержки, особенно в условиях неопределенности с текущим оператором проекта.