Arms of God выйдет в ранний доступ в июне: амбициозный соло-проект с прицелом на большой успех

Экшен-рогалайт Arms of God от польской студии Dark Jay Studio выйдет в раннем доступе 8 июня 2026 года на ПК. Дату объявили на презентации Wishlisted Showcase, и на фоне насыщенного рынка это один из тех проектов, который пытается выделиться не масштабом, а подходом.

За разработкой стоит Доминик Сойка — по сути, единственный автор игры, которому помогает супруга Барбара Сойка с маркетингом. Такой формат уже сам по себе вызывает интерес: за последние годы именно небольшие команды всё чаще выдают неожиданные хиты.

Arms of God делает ставку на динамику и перегруженность механик: автошутер с возможностью одновременно использовать до пяти видов оружия, комбинировать их и собирать «сломанные» билды. Визуально проект тоже идёт против тренда — вместо привычной пиксельной графики здесь полноценный 3D, что для жанра скорее редкость.

На старте раннего доступа обещают 60 уровней, 10 боссов и десятки видов оружия — по меркам инди это уже внушительный объём. При этом автор планирует развивать игру до версии 1.0 с новыми режимами и даже кооперативом.

Судя по описанию, Arms of God пытается занять нишу между «мясными» шутерами вроде Doom и более тактическими рогаликами. Если баланс не подведёт, у проекта есть шанс выстрелить — но конкуренция в жанре сейчас как никогда высокая.