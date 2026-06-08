Состоялся релиз мрачного экшен-рогалика Arms of God в раннем доступе Steam

В цифровом магазине Steam состоялся выпуск динамичного экшен-рогалика Arms of God от независимой студии Dark Jay Studio. Игра предлагает пользователям взять на себя роль последнего выжившего тамплиера из древнего ордена и дать отпор наводнившим землю демоническим ордам.

Разработкой проекта занималась польская команда Dark Jay Studio, состоящая из семейного дуэта Доминика и Барбары Сойка. Ранее Доминик выступал в качестве ведущего соавтора и арт-директора хоррора The Beast Inside, а также принимал участие в создании таких известных игр, как The Medium, Book of Demons и тактического шутера Spectre: Divide. В своем новом проекте разработчики решили объединить лучшие элементы популярных представителей жанра bullet heaven с атмосферой и визуальным стилем в духе серии Doom под тяжелое музыкальное сопровождение.

Игровой процесс Arms of God завязан на уничтожении сотен монстров на небольших аренах. Главной особенностью экшена является возможность использовать до 5 видов оружия ближнего и дальнего боя одновременно. На выбор доступно более 65 уникальных типов вооружения, которые можно улучшать и объединять между собой в мощные гибридные варианты 3 уровня. Также важную роль играет механика под названием Распятие, которая представляет собой священный артефакт, устанавливаемый игроком на поле боя. Он поглощает души поверженных демонов и дает доступ к уникальному древу пассивных и активных улучшений прямо во время прохождения, позволяя настраивать билд под свой стиль игры.

Базовая версия проекта для раннего доступа уже предлагает внушительное количество контента. Сюжетный режим состоит из 4 актов, разделенных на 60 вручную проработанных уровней с 3 вариантами сложности. Для выбора доступны 10 игровых персонажей с уникальными способностями, кардинально меняющими геймплей. Между боевыми вылазками игроки могут развивать свою базу в разрушенном Соборе, отстраивая оружейную, лабораторию, тренировочную площадку и другие здания для открытия постоянной мета-прогрессии персонажей.

Для борьбы с демонами в игре предусмотрены десятки видов рядовых противников с уникальным поведением и 10 опасных боссов. Разработчики позаботились о доступности управления, реализовав сразу 5 различных режимов прицеливания, включая полностью автоматическую стрельбу, ручное прицеливание, конусное направление огня, а также специальные варианты контроля только с помощью клавиатуры или мыши. Экшен уже на старте отлично оптимизирован под портативную консоль Steam Deck и имеет полную поддержку геймпадов.

Полноценный релиз версии 1.0 запланирован на конец 2026 года или начало 2027 года. К этому моменту создатели намерены добавить локальный кооперативный режим, новые виды оружия, персонажей, локации, дополнительные активности для поздней стадии игры и перенести проект на консоли Nintendo Switch, PlayStation и Xbox. Сейчас базовая версия Arms of God продается со стартовой скидкой 15% до 22 июня 2026 года. Вместе с игрой в продажу поступили официальный саундтрек от музыканта Адама Дзежика и специальный набор поддержки Supporter Pack с косметическими предметами и цифровым артбуком.