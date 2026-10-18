Army of Two получила полноценный порт для ПК: поддержка 4K/240 FPS, клавиатуры и мыши, а также кооперативный режим

Классический кооперативный экшен Army of Two, разработанный студией EA Montreal и вышедший в 2008 году на PlayStation 3 и Xbox 360, обзавёлся новым неофициальным нативным портом для ПК, созданным методом статической перекомпиляции. Проект, разработанный командой OpenPortroid, базируется на версии для Xbox 360 и позволяет пройти всю кампанию как в одиночку, так и в кооперативном режиме (локально или по сети) — без использования традиционных эмуляторов.

Хотя попытки запустить Army of Two на ПК предпринимались и раньше, этот проект решает ряд ключевых проблем, включая отсутствие кооперативных режимов и низкую производительность. По словам автора, игру можно пройти от начала до конца без критических ошибок или вылетов; тесты на видеокартах GeForce RTX 2060 и RTX 4060 показали стабильную работу при 144 FPS.

Помимо поддержки клавиатуры и мыши, возможности настройки управления и разрешений выше оригинальных 720p, порт возвращает кооперативный онлайн-режим. Играть можно через локальную сеть (LAN) или виртуальные сети, такие как Radmin VPN, ZeroTier и Tailscale — без привязки к официальным серверам Electronic Arts. Разработчик также сообщил, что уже работает над портом сиквела — Army of Two: The 40th Day, вышедшего в 2010 году.

Основные особенности нового порта Army of Two для ПК: