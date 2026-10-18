Army of Two получила полноценный порт для ПК: поддержка 4K/240 FPS, клавиатуры и мыши, а также кооперативный режим

Классический кооперативный экшен Army of Two, разработанный студией EA Montreal и вышедший в 2008 году на PlayStation 3 и Xbox 360, обзавёлся новым неофициальным нативным портом для ПК, созданным методом статической перекомпиляции. Проект, разработанный командой OpenPortroid, базируется на версии для Xbox 360 и позволяет пройти всю кампанию как в одиночку, так и в кооперативном режиме (локально или по сети) — без использования традиционных эмуляторов.
Хотя попытки запустить Army of Two на ПК предпринимались и раньше, этот проект решает ряд ключевых проблем, включая отсутствие кооперативных режимов и низкую производительность. По словам автора, игру можно пройти от начала до конца без критических ошибок или вылетов; тесты на видеокартах GeForce RTX 2060 и RTX 4060 показали стабильную работу при 144 FPS.
Помимо поддержки клавиатуры и мыши, возможности настройки управления и разрешений выше оригинальных 720p, порт возвращает кооперативный онлайн-режим. Играть можно через локальную сеть (LAN) или виртуальные сети, такие как Radmin VPN, ZeroTier и Tailscale — без привязки к официальным серверам Electronic Arts. Разработчик также сообщил, что уже работает над портом сиквела — Army of Two: The 40th Day, вышедшего в 2010 году.
Основные особенности нового порта Army of Two для ПК:
- Полная кампания, доступная для прохождения в одиночку или в кооперативе; по заявлению разработчика, серьёзных ошибок не обнаружено.
- Кооперативный онлайн-режим для двух игроков через локальную сеть или виртуальные сети (Radmin VPN, ZeroTier, Tailscale).
- Режим разделённого экрана для двух игроков на одном ПК с возможностью независимого выбора устройств ввода. До 144 стабильных кадров в секунду в ходе тестов разработчиков с использованием видеокарт GeForce RTX 2060 и RTX 4060.
- Поддержка разрешений выше 720p, а также функции масштабирования разрешения и настройки для встроенных графических решений.
- Полноценная поддержка клавиатуры и мыши, включая отображение подсказок по клавишам на экране.
- Совместимость с геймпадами и возможность переназначения элементов управления через программу запуска (лаунчер).
- Собственный графический движок на базе Direct3D 12, без использования традиционной эмуляции графического процессора Xbox 360.
- Возможность пропускать заранее отрендеренные видеоролики нажатием клавиши Enter или пробела.
- Система приглашений для совместной игры в закрытом режиме, позволяющая сохранять контрольные точки и продолжать прохождение позже.
Есть ещё интересный проект, не рекомпиляция. Но кто-то ждёт ремастер и не могут получить права.
Работает хорошо. NOLF 1 84%, а NOLF 2 95% готово. Скоро будет Contract J.A.C.K.
https://github.com/nolffan/nolf2src
https://github.com/nolffan/nolfsrc
Хотя, играть можно, но готовьтесь