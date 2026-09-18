Кооперативный боевик Army of Two получил неофициальный нативный порт для ПК на базе статической рекомпиляции

Энтузиаст под псевдонимом nikolaygorb опубликовал первый релиз проекта ArmyOfTwoRecomp, который переносит консольный боевик Army of Two 2008 года выпуска на персональные компьютеры. Игра изначально разрабатывалась студией EA Montreal эксклюзивно для систем Xbox 360 и PlayStation 3, так и не добравшись до персональных компьютеров официальным путем. Разработка позволяет запустить проект на современных системах без использования традиционных эмуляторов благодаря инструментарию ReXGlue SDK.

В основе порта лежит технология статической рекомпиляции машинного кода. Специальный транслятор переводит инструкции процессора PowerPC из оригинального исполняемого файла default.xex напрямую в нативный код C++ под архитектуру x86-64. В процессе работы исполняемого файла отсутствуют промежуточные интерпретаторы, а обращения к графическому процессору, аудиочипу и файловой системе обрабатываются специализированной библиотекой времени выполнения ReXGlue, созданной на базе архитектуры эмулятора Xenia.

Релиз под номером 1.0 предлагает полную совместимость с операционными системами Windows 11 и Ubuntu 26.04, а также включает конфигурации для сборки под macOS. Отрисовка графики реализована через современные интерфейсы DirectX 12 и Vulkan, благодаря чему игра работает с минимальными задержками и без характерных для классической эмуляции статтеров при компиляции шейдеров.

Автор проекта интегрировал в сборку ряд технических доработок, ранее созданных сообществом для эмуляторов. Порт получил встроенную функцию разблокировки частоты кадров с возможностью фиксации на отметках 30 или 60 кадров в секунду, а также режим без ограничений частоты обновления экрана. Кроме того, в исходный код встроили исправление артефактов затенения и поддержку 16-кратной анизотропной фильтрации текстур. Управление адаптировано как под геймпады от Xbox 360, так и под связку из клавиатуры и мыши.

Первые тесты и видеоматериалы подтверждают полную работоспособность сюжетной кампании от пролога в Сомали до горных операций в Афганистане. В порте стабильно функционируют ключевые кооперативные механики, включая стрельбу спина к спине, совместный подъем на уступы, разделение внимания противников через систему агрессии и использование сорванных автомобильных дверей в качестве щитов. Без сбоев воспроизводятся сюжетные катсцены, диалоги, магазин модификации оружия и система внутриигровых достижений.

Для запуска модифицированного исполняемого файла пользователям необходимо самостоятельно предоставить игровые ресурсы, скопированные с лицензионного диска для Xbox 360 с помощью программ ABGX360 или extract-xiso. Издательство Electronic Arts на протяжении полутора десятилетий игнорирует запросы аудитории на ремастеры или переиздания серии Army of Two, поэтому сохранением знакового кооперативного шутера седьмого консольного поколения в очередной раз пришлось заниматься фанатам.