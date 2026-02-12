Arranger: A Role-Puzzling Adventure получит физическое издание для Nintendo Switch

После своего цифрового дебюта приключение Arranger: A Role-Puzzling Adventure готовится к выходу на физических носителях для консоли Nintendo Switch. За производство отвечает компания Lost in Cult, а ориентировочная дата отправки намечена на 3 квартал 2026 года.

Головоломка будет продаваться как самостоятельный продукт. Кроме того, планируется выпуск уникального Издания, тираж которого строго ограничен одной тысячей копий. В состав этой версии войдут буклет с эссе и интервью разработчиков, постер с иллюстрациями, четыре карточки с артами и другие дополнительные материалы.

Оригинальный релиз Arranger: A Role-Puzzling Adventure состоялся в июле 2024 года. Сюжет игры рассказывает историю Джеммы, которая отправляется в путешествие самопознания за пределы своего уютного, но душного городка. Ей предстоит столкнуться с вдохновляющим миром, которым управляет страх и странная статичная сила.

Игровой процесс построен на уникальной взаимосвязанной сетке, которая объединяет передвижение, сражения и исследование локаций. Когда героиня делает шаг, мир движется вместе с ней, создавая игривое чувство хаоса и постоянный поток небольших головоломок. Это легкая ролевая игра, в которой отсутствуют очки опыта или инвентарь, так как все элементы управляются непосредственно внутри мира. Проект также известен тем, что над ним работала опытная команда, включая художника, ответственного за визуальный стиль Braid. Предзаказы на физическую версию уже открыты.