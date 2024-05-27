Microids анонсировала приключенческую игру про неуловимого вора Arsene Lupin - Once a Thief

Узнайте о первых приключениях легендарного французского джентльмена грабителя. Видеоигра Arsene Lupin - Once a Thief получила свой первый тизер!

Новая приключенческая игра, изданная Microids и разработанная талантливой и отмеченной наградами студией Blazing Griffin, которая уже является автором двух эпизодов серии об Эркюле Пуаро, выйдет на PC (Steam, Epic Game Store, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch до конца 2024 года.

В этой приключенческой игре-головоломке вы погрузитесь в захватывающее путешествие, которое исследует молодость, любовь и преступления культового джентльмена грабителя. Вы сможете погрузится в его знаменитые истории, играя как за Люпена, так и за детектива Ганимарда, его неутомимого антагониста, благодаря уникальному взгляду на такие легендарные истории, как "Арест Арсена Люпена" и "Шерлок Холмс приходит слишком поздно".