Неожиданный всплеск интереса к "мёртвой" карточной игре Artifact от Valve озадачил сообщество

Под Новый год карточная игра Artifact от Valve, которую многие давно считали мёртвой, внезапно ожила. 31 декабря её аудитория резко выросла: с менее чем 200 человек до 12 000 одновременных игроков. Однако уже 3 января всё вернулось к привычным сотням игроков. Этот загадочный всплеск поставил сообщество в тупик.

Как выяснилось, это не первый подобный случай. Похожий скачок до 14 000 игроков наблюдался 14 декабря, но, как и в новогодний период, активность продержалась лишь два дня. Теории сообщества варьируются от ботов, тренирующихся для шутки, до пиратов, использующих AppID игры для обхода Steam-защиты. Также обсуждается версия о мошенниках, увеличивающих время игры для легитимизации аккаунтов.

Несмотря на цифры, Artifact остаётся в забвении. Valve пока не прокомментировала ситуацию, а настоящая причина всплесков активности остаётся тайной.