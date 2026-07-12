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Artifact 28.11.2018
Карточная, Настольная, Фэнтези
2.6 142 оценки

Зафиксирован резкий всплеск активности в карточной игре Artifact Classic от компании Valve

Extor Menoger Extor Menoger

Игра Artifact, созданная на основе вселенной Dota 2, была выпущена 28 ноября 2018 года, но не смогла удержать интерес аудитории. В марте 2021 года разработчики официально объявили о завершении развития проекта, сделав его бесплатным и разделив на версии Artifact Classic и Artifact Foundry. После этого средний онлайн в игре долгое время оставался минимальным и не превышал 50 человек, однако в мае, июне и июле 2026 года ситуация изменилась. Согласно статистике сервиса SteamDB, суточный пик игроков в Artifact Classic начал регулярно превышать 10000 пользователей, а средний онлайн установился в районе 8000 человек.

На аномальный рост показателей обратили внимание известные инсайдеры, включая автора блога Gabe Follower, который отметил, что зафиксированный онлайн практически полностью состоит из ботов. В обсуждениях ситуации выдвигаются различные технические версии. Некоторые игроки предполагают, что бесплатная игра используется владельцами бот-ферм для накрутки игровых часов на новых аккаунтах, чтобы придать им вид профилей реальных пользователей и обойти защитные алгоритмы Steam.

Существует также предположение, что сетевой код Artifact Classic используется сторонним программным обеспечением в качестве прикрытия. По этой теории, нелицензионные копии других игр используют сетевую инфраструктуру карточной игры от Valve для эмуляции онлайновых лобби и организации совместной игры. Подобный метод маскирует трафик под активность в легальном приложении из библиотеки Steam. Среди других версий рассматривается обучение моделей искусственного интеллекта на базе игровых механик или проведение стресс-тестов новых инструментов для автоматической накрутки онлайна.

Компания Valve на момент публикации не комментировала ситуацию с накруткой показателей в Artifact Classic. Подобная проблема с засильем автоматизированных учетных записей ранее неоднократно фиксировалась в других активных проектах издателя, таких как Team Fortress 2 и Counter-Strike 2.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Pojilaya kikimora

Хейтерки вольво, что с лицом? К осмотру! Оно не просто шевелится, но даже колышется на ветру. Кто там хоронил величайшую игровую компанию в историю вентиль с дока 2 трейдом и кс гoвном? Осфрог не нужен великому габену, чтобы делать шедевры при желании. Просто ещё одна гиперъяхта практичнее!

4
FairUlu

Произошел парад планет, и Артефакт активизировался...

3
ArTeryS

Да вы рофлите? Я только вспоминал эту игру недавно и решил по приколу посмотреть, как она играется сегодня. Уже не в первый раз такая фигня, вспоминаешь никому не нужное нечто и тут резко вокруг этого начинается активность

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