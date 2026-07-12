Зафиксирован резкий всплеск активности в карточной игре Artifact Classic от компании Valve

Игра Artifact, созданная на основе вселенной Dota 2, была выпущена 28 ноября 2018 года, но не смогла удержать интерес аудитории. В марте 2021 года разработчики официально объявили о завершении развития проекта, сделав его бесплатным и разделив на версии Artifact Classic и Artifact Foundry. После этого средний онлайн в игре долгое время оставался минимальным и не превышал 50 человек, однако в мае, июне и июле 2026 года ситуация изменилась. Согласно статистике сервиса SteamDB, суточный пик игроков в Artifact Classic начал регулярно превышать 10000 пользователей, а средний онлайн установился в районе 8000 человек.

На аномальный рост показателей обратили внимание известные инсайдеры, включая автора блога Gabe Follower, который отметил, что зафиксированный онлайн практически полностью состоит из ботов. В обсуждениях ситуации выдвигаются различные технические версии. Некоторые игроки предполагают, что бесплатная игра используется владельцами бот-ферм для накрутки игровых часов на новых аккаунтах, чтобы придать им вид профилей реальных пользователей и обойти защитные алгоритмы Steam.

Существует также предположение, что сетевой код Artifact Classic используется сторонним программным обеспечением в качестве прикрытия. По этой теории, нелицензионные копии других игр используют сетевую инфраструктуру карточной игры от Valve для эмуляции онлайновых лобби и организации совместной игры. Подобный метод маскирует трафик под активность в легальном приложении из библиотеки Steam. Среди других версий рассматривается обучение моделей искусственного интеллекта на базе игровых механик или проведение стресс-тестов новых инструментов для автоматической накрутки онлайна.

Компания Valve на момент публикации не комментировала ситуацию с накруткой показателей в Artifact Classic. Подобная проблема с засильем автоматизированных учетных записей ранее неоднократно фиксировалась в других активных проектах издателя, таких как Team Fortress 2 и Counter-Strike 2.