Состоялся анонс детективной игры Artificial Detective для консолей и ПК

В рамках недавней презентации разработчики из VIVIX Studios анонсировали игру Artificial Detective. Это приключение от 3 лица в сеттинге постапокалиптического будущего. Проект базируется на графическом движке Unreal Engine 5. Выход игры состоится в 2027 году на платформах Xbox Series X, Xbox Series S и ПК.

История разворачивается на Земле, где по неизвестным причинам человечество бесследно исчезло. Игрокам предстоит взять на себя роль робота, который работает детективом. Его главная цель заключается в поиске улик и выяснении причин глобальной катастрофы. Во время прохождения к главному герою присоединяются 1 выжившая девочка и 1 боевой робот в виде собаки. Этим 3 персонажам придется вместе исследовать опасные городские районы и противостоять агрессивным машинам.

Геймплей предлагает сочетание детективных механик и боев в реальном времени. Пользователям необходимо анализировать места преступлений, собирать зацепки и восстанавливать цепочку прошлых событий. Авторы обещают мрачную неонуарную атмосферу и детализированное окружение. Известно, что над созданием проекта трудятся специалисты, которые ранее участвовали в производстве анимационного сериала Любовь, смерть и роботы. Для игры заявлена поддержка системы Xbox Play Anywhere и облачного сервиса Xbox Cloud.