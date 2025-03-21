Пиксельная графика и битвы с медведями - Artis Impact обзавелась бесплатным демо

Есть что-то завораживающее в Artis Impact — ролевой игре, которую в одиночку разрабатывает малайзийский инди-разработчик Mas. Представленная на Future Games Show, она сразу привлекла внимание благодаря своей уникальной пиксельной стилистике, нарисованной вручную, и необычному сочетанию геймплейных механик.
Вы управляете Аркейном, путешествуя по разрушенному миру в компании верного Бота. Главная угроза — враждебный искусственный интеллект, а главная цель — разгадывать тайны прошлого, погружаясь в подземелья, сражаясь в пошаговых боях и исследуя окружение. По мере игры вы сможете улучшать способности, модернизировать оружие и развивать своего героя, чтобы справиться с растущими вызовами.
Но Artis Impact — это не только про битвы. Здесь можно обустроить свой дом, готовить еду и просто отдыхать между вылазками. Юмор и атмосферный текст делают мир живым, а за внимательность к деталям и желание исследовать игрока награждают дополнительными открытиями. Релиз игры запланирован на ПК, но уже сейчас можно попробовать демоверсию в Steam и лично оценить, что ждет в полном приключении.
чуть получше арт и графику и можно поговорить о покупке. а так выглядит как ниер
Игры на годоте/рпг мейкере... Тысячи их...
жанр игры, конечно, супер не мой, но все эти анимации и вставки под них, по типу ударов по тесту, просто невероятно душевные. прям чувствуется, что разраб в игру вкладывает всего себя.
бля... это стоило бы скачать толь ради таких сцен как сцена с лисой😂
Выглядит занятно. Как геймплейно такое себе. А вот всё остальное в целом любопытно. Особенно позабавило сцена с лисой в конце. Интересно было бы увидеть релиз игры )