Российский разработчик-одиночка создает 2D-экшен про русские сказки

Российский разработчик-одиночка Андрей Ефимов трудится над своим дебютным проектом — 2D-экшеном ARTMESS в сеттинге русских сказок. Сюжет игры рассказывает трогательную и поучительную историю девочки Майи, которая вместе со своим компаньоном попадает в живописный, но угасающий мир.

Андрей Ефимов, разработчик ARTMESS: Исследуйте красивые и живописные локации в поиске истины, знакомьтесь с удивительными персонажами и сразитесь с чернью, окутавшей эти земли!

Дата выхода ARTMESS пока неизвестна. Следить за новостями по игре можно в официальной группе разработчика в VK.