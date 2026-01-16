ЧАТ ИГРЫ
ARTMESS TBA
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер, Фэнтези
7 1 оценка

Российский разработчик-одиночка создает 2D-экшен про русские сказки

Simple Jack Simple Jack

Российский разработчик-одиночка Андрей Ефимов трудится над своим дебютным проектом — 2D-экшеном ARTMESS в сеттинге русских сказок. Сюжет игры рассказывает трогательную и поучительную историю девочки Майи, которая вместе со своим компаньоном попадает в живописный, но угасающий мир.

Андрей Ефимов, разработчик ARTMESS: Исследуйте красивые и живописные локации в поиске истины, знакомьтесь с удивительными персонажами и сразитесь с чернью, окутавшей эти земли!

Дата выхода ARTMESS пока неизвестна. Следить за новостями по игре можно в официальной группе разработчика в VK.

Кей Овальд

Простенько, но миленько. В Стиме может и гляну.

Блоха В Сарафане

Всё подряд намешал: и руны, и бабу Ягу с запретным плодом. Нужно что-то одно выбрать: либо Пушкина, либо мифы

