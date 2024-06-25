Arx Insanity, фанатский ремастер Arx Fatalis, отложен на неопределенный срок; авторы представили новые скриншоты

В ноябре 2020 года разработчики Arx Insanity, предстоящего ремастер-мода для Arx Fatalis, поделились демоверсией. К сожалению, похоже, что дела у этого амбициозного мода идут не так уж хорошо. Руководитель группы Pedro_Ordaz сообщил, что команда разработчиков Arx Insanity расформирована. Большинство членов команды покинули проект. Из-за этого официальные релизы теперь приостановлены.

На данный момент команда моддеров состоит всего из 2-3 активных участников. Несмотря на это, команда поделилась некоторыми новыми скриншотами из него. Эти последние скриншоты демонстрируют графические улучшения, которые она внесла в эту классическую RPG.

Pedro_Ordaz заявил, что команда не хочет дальнейших задержек, потому не будет добавлять какие-либо новые идеи в проект. Вместо этого она сосредоточится на полировке того, что у нее есть в настоящее время, чтобы выпустить его для публики.