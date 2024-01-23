14 февраля выходит фанатское продолжение самых скандальных и противоречивых Зельд

Разработчик Dopply (the Dopster) ответственный за неофициальные ремастеры на ПК двух Зельд на PHILIPS CD-i от российско-американских разработчиков, которую несмотря на не лучшую репутацию среди фанатов серии, но получившие известность благодаря мемным катсценам (Моршу, MAH BOI и т.д.) разрабатывает их духовного наследника, с новыми персонажами (пародирующие старых), и психоделическими катсценами.
К озвучке привлечены актеры, озвучивавшие Зельду и Линка из тех игр, задние фоны к игре нарисованы тем же художником, что и в источнике вдохновения. Релиз планируется в Steam, а также на XBOX, Switch, PS4 и PS5.
GOOD
Их там нехило так накрыло 🤣
Теперь будем ждать ремейки
Шизики бесятся с жиру.
как будто что-то плохое
это ваще кал из ада , стыдно должно быть за бабки такое уг в 24 году толкать
ты че, это стиль 90х, Моршу оттуда! А еще это рисовали наши!