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Arzette: The Jewel of Faramore 14.02.2024
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
6.6 7 оценок

14 февраля выходит фанатское продолжение самых скандальных и противоречивых Зельд

IT_expert
Новости

Разработчик Dopply (the Dopster) ответственный за неофициальные ремастеры на ПК двух Зельд на PHILIPS CD-i от российско-американских разработчиков, которую несмотря на не лучшую репутацию среди фанатов серии, но получившие известность благодаря мемным катсценам (Моршу, MAH BOI и т.д.) разрабатывает их духовного наследника, с новыми персонажами (пародирующие старых), и психоделическими катсценами.

К озвучке привлечены актеры, озвучивавшие Зельду и Линка из тех игр, задние фоны к игре нарисованы тем же художником, что и в источнике вдохновения. Релиз планируется в Steam, а также на XBOX, Switch, PS4 и PS5.

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3
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Сyberpunk
3
IT_expert

GOOD

3
Mr_Dude090 IT_expert

Их там нехило так накрыло 🤣

2
IT_expert Mr_Dude090
0
IT_expert Mr_Dude090

Теперь будем ждать ремейки

0
Петр Стрельцов

Шизики бесятся с жиру.

1
IT_expert
0
IT_expert

как будто что-то плохое

0
Wolfenstein

это ваще кал из ада , стыдно должно быть за бабки такое уг в 24 году толкать

0
IT_expert

ты че, это стиль 90х, Моршу оттуда! А еще это рисовали наши!

0