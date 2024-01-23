14 февраля выходит фанатское продолжение самых скандальных и противоречивых Зельд

В этой приключенческой игре под ваше управление попадает Арзетта — храбрая и отважная девушка, которая решила спасти свой мир от злого короля демонов Даймура. Вы познакомитесь с различными персонажами, которые помогут вам в вашей миссии, и будете сражаться с множеством врагов, используя свои навыки и оружие.

Сюжет игры перенесёт вас в королевство Фарамор — красивую и разнообразную страну, которая скрывает множество тайн и опасностей. Вы будете исследовать разные области, открывая новые пути, находя полезные предметы и раскрывая секреты. Каждая область имеет свой неповторимый стиль и атмосферу, благодаря яркой графике, нарисованной от руки профессиональными художниками, включая Роба Данлави.