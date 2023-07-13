Анонсирована интерактивная анимационная приключенческая игра Arzette: The Jewel of Faramore ©

Издательство Limited Run Games и разработчик Seedy Eye Software анонсировали интерактивную анимационную приключенческую игру Arzette: The Jewel of Faramore для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch и ПК (Steam). Она будет выпущена в 2023 году.

Arzette: The Jewel of Faramore — духовный преемник пары печально известных фэнтезийных приключенческих игр. Это новое интерактивное анимационное приключение, в котором игроки должны помочь Арзетте спасти Королевство Фарамор от злого короля демонов Даймура.

Игроки будут сопровождать Арзетту в ее путешествии по королевству Фарамор. Во время своего путешествия она будет уничтожать врагов, открывать новые области, приобретать мощные предметы и находить секреты, чтобы уничтожить угрожающего миру короля демонов Даймура.

Каждая область в Arzette: The Jewel of Faramore имеет уникальный, нарисованный вручную фон, созданный талантливыми художниками, в том числе одним из художников из игр, вдохновивших Arzette, Робом Данлави.

Arzette: The Jewel of Faramore включает в себя десятки полностью озвученных роликов с традиционной анимацией, созданных в любимом стиле, знакомом поклонникам игр, вдохновивших Арзетта.