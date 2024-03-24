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As Dusk Falls 19.07.2022
Адвенчура
7.1 78 оценок

As Dusk Falls на PlayStation получила пробную версию для подписчиков PS Plus Premium

butcher69
Новости

Для подписчиков PlayStation Plus Premium стала доступна бесплатная пробная версия игры As Dusk Falls. Пробная версия позволяет игрокам ознакомиться с первым часом игры и перенести свой прогресс в полную версию.

Релиз As Dusk Falls на PS4 и PS5 был анонсирован еще в декабре. Для сравнения, на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S игра вышла в июле 2022 года.

Действие As Dusk Falls происходит через несколько лет после событий 1998 года, которые в итоге смешивают жизни и судьбы двух семей. Игра в основном вращается вокруг последствий выбора, который был сделан во время роковых событий, связанных с неудачным ограблением в 1998 году. В игре есть разветвленная сюжетная линия, которую игроки могут продолжить, выполнив определенные требования.

В игре также предусмотрен многопользовательский режим для 8 игроков с использованием консольных контроллеров, а также смартфонов через специальное приложение. Таким образом, игроки смогут пережить истории множества различных персонажей в их собственном уникальном исполнении.

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As Dusk Falls
19.07.2022
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