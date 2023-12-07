Сюжетная приключенческая игра As Dusk Falls получила возрастной рейтинг для PS5 и PS4 на Тайване

Тайваньский рейтинговый комитет цифровых игр присвоил рейтинг повествовательной приключенческой игре As Dusk Falls, разработанной INTERIOR/NIGHT, для PlayStation 5 и PlayStation 4 под издательством PQube.
As Dusk Falls изначально была выпущена для Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store под издательством Xbox Game Studios.
Версия для ПК также получила рейтинг PQube. Хотя это, вероятно, означает, что PQube будет распространять версию для ПК только на Тайване, учитывая, что версия для ПК уже доступна и опубликована Xbox Game Studios.
As Dusk Falls — это оригинальная интерактивная драма от студии INTERIOR/NIGHT, в которой рассказывается о запутанных жизнях двух семей на протяжении тридцати лет. Начиная с 1998 года, когда в маленьком городке Аризона произошло неудачное ограбление, ваш выбор оказывает мощное влияние на жизнь персонажей этой бескомпромиссной истории о предательстве, самопожертвовании и стойкости.
Отличная игра за копейки