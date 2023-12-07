Сюжетная приключенческая игра As Dusk Falls получила возрастной рейтинг для PS5 и PS4 на Тайване

Интерактивная драма, в которой вы узнаете историю двух семей, чьи судьбы переплелись на протяжении тридцати лет. Всё начинается с несостоявшегося ограбления в 1998 году. Вас ждёт история о лжи, верности и жертвенности. Вы будете влиять на жизни персонажей своими действиями и решениями.

Каждый раз, когда вы начинаете игру заново, вы открываете новые возможности и сюжетные ветки, которые зависят от ваших предыдущих выборов. Вы никогда не знаете, как закончится ваша история.

Игра сделана в уникальном визуальном стиле, который напоминает анимированный графический роман. В игре снялись настоящие актёры.