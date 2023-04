Анонсирована постапокалиптическая игра с видом сверху As One We Survive ©

As One We Survive — это недавно анонсированная игра на выживание с видом сверху, которая предлагает суровый и ужасный взгляд на постпандемическое событие, в котором вам предстоит спасти свою больную дочь и остаться в живых.

Действие As One We Survive происходит в постапокалиптической Америке и предлагает игрокам перемещаться по миру после крупной пандемии. Да, на мой вкус, слишком близко к реальности, но эти истории существовали всегда. В то время как ваша больная дочь нуждается в дополнительном внимании, вы делаете все возможное, чтобы просто выжить. Механика сбора мусора будет сочетаться с функциями управления колонией, позволяющими вам объединяться с другими и выживать как можно лучше.

As One We Survive будет доступна в раннем доступе Steam в ближайшем будущем и останется там в течение 6-12 месяцев.

Первоначальный выпуск раннего доступа будет включать введение в сюжетный режим, что позволит игрокам ощутить вкус повествовательного режима игры и оставить нам отзыв. Кроме того, в нем будет режим выживания, который представляет собой сложный режим песочницы, позволяющий играть гораздо дольше.

Разработчики планируют добавить дополнительный контент для сюжетного режима, механику, продолжительность и полировку игры, а также дополнительные функции для режима выживания. Этот баланс контента между двумя режимами должен увеличить ценность и срок службы проекта, предоставляя игрокам более богатый и увлекательный игровой процесс.