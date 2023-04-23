Анонсирована постапокалиптическая игра с видом сверху As One We Survive

As One We Survive — это недавно анонсированная игра на выживание с видом сверху, которая предлагает суровый и ужасный взгляд на постпандемическое событие, в котором вам предстоит спасти свою больную дочь и остаться в живых.
Действие As One We Survive происходит в постапокалиптической Америке и предлагает игрокам перемещаться по миру после крупной пандемии. Да, на мой вкус, слишком близко к реальности, но эти истории существовали всегда. В то время как ваша больная дочь нуждается в дополнительном внимании, вы делаете все возможное, чтобы просто выжить. Механика сбора мусора будет сочетаться с функциями управления колонией, позволяющими вам объединяться с другими и выживать как можно лучше.
As One We Survive будет доступна в раннем доступе Steam в ближайшем будущем и останется там в течение 6-12 месяцев.
Первоначальный выпуск раннего доступа будет включать введение в сюжетный режим, что позволит игрокам ощутить вкус повествовательного режима игры и оставить нам отзыв. Кроме того, в нем будет режим выживания, который представляет собой сложный режим песочницы, позволяющий играть гораздо дольше.
Разработчики планируют добавить дополнительный контент для сюжетного режима, механику, продолжительность и полировку игры, а также дополнительные функции для режима выживания. Этот баланс контента между двумя режимами должен увеличить ценность и срок службы проекта, предоставляя игрокам более богатый и увлекательный игровой процесс.
Всё хорошо, но квадратные люди? Ну вы серьёзно?
Это этакий популярный сет графики. Используется в куче инди-игр.
С одной стороны позволяет добавлять в игру быстро кучу контента не нарушая общую стилистику, а с другой, на мой взгляд, стилистика эта глаз не радует.
Выглядит интересно
На самом деле выглядит как типичная мобилка на выживание. Минималистическая мультяшная графика с квадратными лицами. Если там еще будет износ оружия после 100 выстрелов пистолет испаряется - это будет шедевр!
Это что, майнкрафт в модельки которого добавили по паре дополнительных полигонов?
Не знаю, больше такие игры начинают привлекать.
Сыграй в DYSMANTLE. Мне эта игра очень зашла.
классная игра ... как раз вышло 2-е дополнение к ней.
Возьму на заметку, спс.
Прикольно
не жду точно)
Лучше играйте в Wasteland 3
Впрочем кому нужно выживать есть Атом РПГ.
Очень советую.
Я в Атоме прям завис... (Трудоград ещё не начинал даже, жду патчей)
Очень много секретов, пасхалок и квесты с нестандартными решениями.
Чего стоит путь - пойти по пути убить всех (путь Батори-малкавианки), присоединившись к сюжетной банде и получив ужасную концовку в конце.
Игра на 2-3 прохождения.
Разве это плохо?Я отыгрываю служаку моралфага.Банды просто истребляю.
Снова постапокалиптическая америка? А чё других локаций для постапокалипсиса в мире нет? У разрабов с фантазией совсем туго? Да и внешне визуально игра выглядит так себе. Для сравнения: не самая навороченная "Тунгуска: Посещение" смотрится намного лучше, да и место действие поинтереснее - Россия. Но это вопрос вкуса, конечно.
Выглядит неплохо, обычный спокойный выживач, с такой мелодией как в трейлере играть можно будет без напряга. НО....сюжет в котором апокалипсис и нужно спасти больную дочь. Что то мне напоминает, где то подобное уже было....