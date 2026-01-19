Новая RPG As One We Survive сочетает атмосферу The Last of Us и механики выживания

Выживательная RPG As One We Survive может заинтересовать игроков, которые скучают по эмоциональному напряжению The Last of Us, но при этом хотят больше свободы и системного геймплея. Проект объединяет мрачную постапокалиптическую атмосферу с глубокими механиками строительства и управления поселением в духе Valheim, предлагая собственный, более «душевный» взгляд на жанр.

В центре истории — отец, отправившийся в отчаянное путешествие ради спасения своей больной дочери. Однако ключевая тема игры — не только личная трагедия, но и формирование сообщества в условиях, где выжить в одиночку практически невозможно. Разработчики делают акцент на единении, взаимопомощи и тяжелых моральных выборах, которые будут напрямую влиять на судьбу группы и развитие сюжета.

Игровой цикл строится вокруг нескольких взаимосвязанных систем. Игрокам предстоит вербовать выживших и создавать безопасное убежище, отправляться в опасные вылазки за едой, водой и медикаментами, развивать инфраструктуру и налаживать возобновляемые источники ресурсов. Новые члены сообщества не только усиливают поселение, но и открывают сюжетные миссии, постепенно продвигая историю и приближая героя к цели.

По словам авторов, As One We Survive сочетает элементы симулятора выживания и управления колонией, дополняя их насыщенным нарративом. Важную роль сыграют «трудные решения», которые могут привести к разным, в том числе жестоким, последствиям. Нелинейность и несколько исходов способны стать одним из главных преимуществ игры на фоне более линейных постапокалиптических проектов.

Релиз As One We Survive запланирован в формате раннего доступа во втором квартале 2026 года. Уже сейчас в Steam доступны обновления разработки, а ранний доступ позволит сообществу напрямую повлиять на формирование игры. При правильной реализации проект может стать редким примером постапокалипсиса, где за мраком и отчаянием все же скрывается надежда.