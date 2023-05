Скоро стартует кампания на Kickstarter постапокалиптической игры с видом сверху As One We Survive ©

В преддверии запуска As One We Survive в раннем доступе разработчик Revelation Games сообщил, что вскоре планирует запустить кампанию на Kickstarter.

Игра One We Survive выйдет в раннем доступе Steam в ближайшем будущем и останется таковой в течение 6-12 месяцев.

As One We Survive — это игра на выживание с видом сверху, действие которой происходит в постапокалиптической Америке, в которой сочетаются механика выживания и управления колониями.

Встаньте на место отца, который пытается найти помощь для своей больной дочери во время события после пандемии. As One We Survive родилась из желания поделиться постапокалиптической историей, в которой исследуется состояние человека во времена великих бедствий. В нем освещаются трудности, с которыми мы сталкиваемся, и подчеркивается важность единства и взаимной поддержки в переживании катастрофических мировых событий. Эта история напоминает нам о том, что, несмотря на наши различия, мы все зависим друг от друга, чтобы преодолеть самые сложные обстоятельства.