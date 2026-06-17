Вынужденная задержка ради полировки: авторы As One We Survive перенесли выход в ранний доступ и выпустили демоверсию

Независимые разработчики из небольшой студии, создающей атмосферный симулятор выживания As One We Survive, официально объявили об изменении своих планов и переносе сроков выхода. Изначально команда целилась в релизное окно между вторым и третьим кварталами текущего года. Однако в процессе активного производства систем строительства баз и управления выжившими авторы четко осознали, что им требуется значительно больше времени на доработку. Новым официальным ориентиром для выхода проекта в ранний доступ стал первый квартал 2027 года, а если точнее — конец января или начало февраля.

Создатели открыто признались, что это решение далось им нелегко, но они считают его абсолютно правильным и единственно верным в текущих реалиях. Небольшая команда категорически отказывается впопыхах выбрасывать на рынок сырой продукт и стремится довести ключевые механики до стабильного, взаимосвязанного и полностью отполированного состояния. Полученное в результате переноса дополнительное время позволит авторам укрепить технический фундамент игры, расширить возможности обустройства лагеря и выпустить ранний доступ с гораздо более мощной и надежной основой.

Чтобы сгладить затянувшееся ожидание и извиниться передо всеми фанатами, разработчики привезли масштабную публичную демоверсию своего проекта на текущий фестиваль «Играм быть» (Steam Next Fest), который продлится до 22 июня. Поиграть в официальный ознакомительный билд режима выживания можно в течение всей фестивальной недели. Специально к старту этого важного этапа тестирования команда также опубликовала новый геймплейный трейлер, наглядно демонстрирующий суровые будни в разрушенном мире.