Ascend to ZERO: рогалик с управлением временем выйдет 13 июля на Xbox и ПК

Рогалик-экшен с уникальной механикой управления временем Ascend to ZERO выйдет на Xbox Series и ПК через Steam и Microsoft Store 13 июля. Игра также будет доступна подписчикам Game Pass, что делает её легко доступной для широкой аудитории.

Ascend to ZERO предлагает игрокам управлять временем в ходе динамичных боёв и исследовать разрушенное будущее. Вы возьмёте под контроль «Хроно-ребёнка» — единственное существо, способное путешествовать назад во времени, чтобы остановить Легион механических монстров, опустошивших человечество. Каждый шаг по миру, полном опасностей, требует стратегического мышления: замораживание времени помогает уклоняться от атак и занимать выгодные позиции, но запас этой способности ограничен.

Игроки смогут выбирать уникальных аватаров, использовать мощное оружие и предметы, а также развивать билд с каждым новым прохождением. Система бесконечного прогресса позволяет буквально за секунды усиливаться и сражаться с врагами более высокого уровня, получая за это щедрые награды.

Сюжет переносит в 22XX год, когда человечество создало подземную Лабораторию Времени. Планета сталкивается с катастрофой, и только «Хроно-ребёнок», ведомый таинственным помощником, способен вернуть будущее на путь восстановления. Игрокам предстоит разгадать тайны разлома во времени, победить Легион и восстановить разрушенный мир.

Ascend to ZERO обещает стать захватывающим сочетанием рогалика, экшена и стратегического управления временем, предлагая как напряжённые боевые столкновения, так и динамический рост персонажа с каждым прохождением. Это приключение будет интересно как любителям сложных экшенов, так и поклонникам инновационных рогаликов.