Состоялся официальный релиз экшен-рогалика Ascend to ZERO от издательства KRAFTON

Студия Flyway Games при поддержке издательства KRAFTON выпустила в сервисе Steam полную версию экшен-рогалика Ascend to ZERO. Релиз версии 1.0 состоялся 13 июля 2026 года вместе со стартом тематических внутриигровых событий и временной скидкой.

Ascend to ZERO представляет собой динамичный экшен-рогалик с элементами слэшера и поджанра Bullet Heaven. Главной особенностью игрового процесса является манипуляция временем. Изначально на каждый забег игроку выделяется всего 30 секунд, однако с помощью уникальной способности персонажи могут полностью останавливать время, чтобы уничтожать противников и уворачиваться от летящих снарядов. В игре представлено 6 различных аватаров со своими собственными характеристиками и древом развития, которые позволяют настраивать стиль прохождения под личные предпочтения.

Разработчики отмечают возможность быстрого, экспоненциального роста силы персонажа. За один забег герой может развиться с 1 уровня до сотен тысяч уровней за счет уничтожения монстров, сбора опыта, специального снаряжения и техночипов. Игроки могут собирать различные билды, превращая своего персонажа в стеклянную пушку или делая ставку на максимальную скорость перемещения.

В честь релиза игра продается в Steam со скидкой 20% до 27 июля 2026 года. Базовая стоимость проекта с учетом скидки составляет 444 рубля вместо 555 рублей. Кроме стандартного издания, в продажу поступили музыкальный альбом Ascend to ZERO Soundtrack и косметический набор Ascend to ZERO Supporter Pack, добавляющий 6 золотых обликов для аватаров. Также пользователям доступна обновленная демоверсия, прогресс из которой можно перенести в полную версию игры. Демоверсия будет открыта для ознакомления до 26 июля 2026 года.

Одновременно с выходом версии 1.0 разработчики запустили несколько праздничных мероприятий. С 13 июля по 27 июля 2026 года проходит соревнование ZERO Rush, участники которого должны достичь максимально возможного уровня в игре и отправить скриншот авторам. Победители, занявшие первые 5 мест в таблице лидеров, получат подарочные карты Steam номиналом от 50 до 100 долларов. С 14 июля по 26 июля 2026 года игроки также могут получать цифровые бонусы за просмотр трансляций проекта на платформах Twitch и CHZZK.