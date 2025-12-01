Разработчики The Ascent анонсируют свою следующую игру на церемонии The Game Awards

Neon Giant, студия, стоящая за The Ascent, сообщила, что её следующая игра будет анонсирована на церемонии The Game Awards на следующей неделе.

Сегодня в социальных сетях разработчика был опубликован загадочный тизер со слоганом «Ничто не запрещено», к которому прилагалось изображение стены с граффити. Ниже вы можете увидеть его, а также подтверждение анонса от 11 декабря:

Шведская студия Neon Giant дебютировала с изометрическим шутером The Ascent в 2021 году. Судя по тизеру, похоже, что издателем следующей игры Neon Giant станет Krafton, а не Curve Digital.