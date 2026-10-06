The Ascent Ultimate Edition выходит на Nintendo Switch 2 с полным набором DLC и важным обновлением

Neon Giant объявила о начале предзаказов The Ascent Ultimate Edition для Nintendo Switch 2. Новое издание киберпанкового экшен-шутера объединит основную игру и все три дополнения — Cyber Heist, CyberSec Pack и Cyber Warrior Pack. Релиз состоится 3 декабря исключительно в цифровом формате.

До выхода владельцы Nintendo Switch 2 могут оформить предзаказ в Nintendo eShop со скидкой 10%. Стоимость Ultimate Edition в этот период составит 24,29 фунта стерлингов вместо стандартных 29,99 фунта. Одновременно разработчики представили новый трейлер, демонстрирующий версию для консоли Nintendo.

В ролике игрокам показывают неоновый мир Велеса, его промышленные районы, перестрелки с противниками, оружие, экипировку и кибернетические улучшения. Отдельное внимание уделено двум вариантам прохождения: одиночному режиму и кооперативу, рассчитанному максимум на четырёх игроков.

Перед релизом на Nintendo Switch 2 Neon Giant также собирается выпустить Legacy Patch для уже существующих версий игры. Обновление станет доступно 18 ноября на PC, Xbox Series X|S и PlayStation и улучшит локализацию, добавит поддержку HDR, а также исправит проблемы с телепортацией в кооперативе, системами встреч, сохранениями и прохождением. Все эти изменения войдут и в версию для Nintendo Switch 2.

The Ascent вышла в 2021 году и предлагает исследовать контролируемый корпорациями мир Велеса, сочетая элементы RPG с динамичными перестрелками. Игроки могут самостоятельно подбирать оружие и кибернетические импланты, формируя собственный стиль боя. За время с момента релиза игру посетили более 12 миллионов игроков.