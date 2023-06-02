Asgard's Wrath 2 обеспечит 60+ часов высокобюджетного VR-экшена на устройствах Meta Quest этой зимой ©

После анонса Meta Quest 3 и других игр, таких как Vampire: The Masquerade - Justice, последним анонсом вчерашней Meta Quest Gaming Showcase стала Asgard's Wrath 2.

Вновь разработанная Sanzaru Games (известная по франшизе Sly Cooper, три года назад была приобретена Facebook, чтобы стать частью Oculus Studios), она является прямым продолжением нашумевшего экшена 2019 года.

В Asgard's Wrath 2 Космический страж (главный герой) занят преследованием бога-трикстера Локи в Египте, где игрокам придется победить египетских богов, монстров и воинов, чтобы помешать цели Локи распутать ткань вселенной.

Sanzaru пытается создать масштабную трехмерную экшен-РПГ в VR. По словам представителей студии, только на прохождение основной кампании потребуется более 60 часов. Кроме того, есть различные виды побочного контента, такие как храмы и пещеры, а также отдельный режим под названием The Uncharted Rift. Этот режим, вдохновленный играми rogue-lite, будет проверять способность игрока выживать как можно дольше в процедурно генерируемых подземельях. Все виды лута, добытого в Uncharted Rift, можно будет затем перенести в основную кампанию. В режиме также присутствуют элементы асинхронного онлайнового мультиплеера, позволяющие игрокам отправлять своего персонажа на помощь другим игрокам или мешать им. В любом случае, участвуя в асинхронном сетевом режиме The Uncharted Rift, вы получите дополнительную добычу.

ИИ врагов также был улучшен. По словам Санзару, у них есть возможность вызывать подкрепление, а некоторые враги могут также лечить своих союзников или увеличивать их урон.

Бои - это еще не все в Asgard's Wrath 2. Разработчики обещают огромный мир для исследования, наполненный интересными NPC, с которыми можно пообщаться, и побочные занятия, такие как ремесло, кулинария, рыбалка и мини-игры.

Игра будет доступна для Meta Quest 2, Meta Quest Pro и Meta Quest 3 зимой 2023 года.