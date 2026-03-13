Состоялся релиз финальной версии ролевого экшена Ash & Rust

Независимая студия Ash and Rust Studios объявила о выходе версии 1.0 своей игры Ash & Rust. Проект покинул стадию раннего доступа 13 марта 2026 года после почти 4 лет тестирования. Всего на создание игры у разработчика ушло 7 лет.

Проект Ash & Rust представляет собой независимый ролевой экшен с видом сверху в антураже темного фэнтези. Главной отличительной чертой игры выступает масштабная система настройки способностей. Пользователи могут конструировать навыки, выбирая из 4 базовых типов, а затем настраивать их с помощью стихий и более 100 доступных модификаторов. Элементы экипировки размещаются в специальном сеточном инвентаре, где удачная комбинация предметов открывает сильные синергии. Боевая система базируется на физике столкновений и таймингах анимаций, что требует от геймера тактического подхода для уклонения и блокирования ударов. По сюжету протагонист не является спасителем мира, а выступает в роли наемной сущности по имени OMEN. Персонажу предстоит выполнять контракты для влиятельных фракций и сражаться с противниками, чей искусственный интеллект позволяет им избегать атак по площади и отступать в нужный момент.

С выходом финального обновления в игре появилось более 12 новых подземелий с уникальной системой прогрессии. Теперь для исследования доступны 13 регионов, а также более 100 вариантов экипировки и модификаторов. Разработчик добавил новые виды врагов и переработал систему кампании, где решения влияют на дальнейшее прохождение. Для удобства игроков внедрена функция динамического разрешения и поддержка контроллеров наряду с управлением клавишами WASD.

На данный момент в игре отсутствует режим для 2 или более человек. Создатель проекта планирует добавить совместное прохождение в будущих обновлениях. По причине нехватки бюджета в данном проекте нет локализации и озвучки. Игра доступна только на английском языке и рассчитана на 1 игрока.