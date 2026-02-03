Ashes of Creation исчезла из продажи в Steam на фоне кризиса в студии и массовых увольнений

MMORPG Ashes of Creation, вокруг которой в последние недели разгорается всё больше скандалов, незаметно пропала из продажи в Steam. Кнопка покупки на странице игры была убрана без каких-либо официальных объяснений — на фоне ухода директора проекта Стивена Шарифа и ключевых членов команды разработчиков.

Проект, профинансированный ещё в 2017 году через Kickstarter на внушительные $3,2 млн, добрался до раннего доступа в Steam лишь в декабре прошлого года. Однако уже к концу января ситуация резко ухудшилась: Шариф публично объявил о своей отставке «в знак протеста», заявив, что руководство требовало от него решений, с которыми он не мог согласиться по этическим причинам. После этого, по его словам, совет директоров инициировал массовые увольнения, направив сотрудникам уведомления по закону WARN. Сколько человек осталось работать над игрой — до сих пор неизвестно.

С момента публикации заявления Шариф больше не выходил на связь, а официальный Discord Ashes of Creation выглядит фактически брошенным: каналы переполнены мемами и хаотичными сообщениями, модерация практически отсутствует. На этом фоне исчезновение игры из Steam только усилило тревогу сообщества — игроки всерьёз задаются вопросом, кто теперь вообще поддерживает серверы.

При этом официальный сайт Ashes of Creation продолжает работать и принимать деньги за внутриигровые косметические предметы. Правда, на главной странице появилось предупреждение о возможных задержках доставки покупок. Обновления на сайте выходят всё реже, а последний пост лишь напоминал о запланированном на 13 февраля стриме разработчиков — правда, кто именно будет его вести, остаётся загадкой, учитывая уход почти всех публичных лиц студии.

Отдельной темой стало возвращение средств. В сообществе активно обсуждают попытки получить рефанд через Steam. Игроки с менее чем двумя часами игрового времени, как правило, получают деньги автоматически, а вот остальные сталкиваются с противоречивыми результатами: кому-то отказывают, кому-то предлагают подождать, пока платформа «разбирается в ситуации». Пользователи советуют обращаться в поддержку вручную, минуя автоматическую систему возвратов. Для бэкеров Kickstarter надежд на компенсацию, по сути, нет.

Дополнительную путаницу вызвало внезапное сообщение в Discord от пользователя по имени Карен Л. Борейко, которая без какого-либо официального статуса объявила о «новой главе» для Ashes of Creation. В её заявлении упоминались планы по продолжению разработки, фокус на китайском рынке, переход к подписочной модели, ежедневные боевые пропуски и внутриигровой магазин золота. Однако её связь с проектом не подтверждена, а личность автора вызывает у сообщества больше вопросов, чем ответов.

На фоне всех этих событий предстоящий стрим 13 февраля рискует стать ключевым моментом для будущего Ashes of Creation — если, конечно, он вообще состоится. Интерес к нему обещает быть огромным: игроки ждут хотя бы минимальной ясности о судьбе MMO, которая ещё совсем недавно подавалась как один из самых амбициозных жанровых проектов.