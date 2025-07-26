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Ashes of Creation 23.12.2018
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези, Открытый мир
6.1 74 оценки

Ashes of Creation - старт новой альфа-фазы тестирования перенесли на 26 августа

RedDay13 RedDay13

Разработчики из Intrepid Studios объявили о переносе начала следующей фазы альфа-теста MMORPG Ashes of Creation. Вместо запланированной даты тест стартует на три недели позже — 26 августа 2025 года.

Глава студии Стивен Шариф поделился подробностями и заверил, что дополнительное время пойдёт на улучшение ключевых систем. По его словам, команда активно использует обратную связь от игроков и продолжает дорабатывать проект для соответствия высоким стандартам качества.

Разработчики обещают, что взятое дополнительное время поможет сделать Фазу III Альфа-2 ещё более стабильной и насыщенной.

26
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Nereteresis

Альфа за альфой, а за альфой альфа, и релиз заальфился в альфе после альфы...

10
Egik81

Думаю рынок не заметит что очередная онлайн-поделка не вышла в релиз.

8
Raphtallia

Вечная альфа, что-то мне это напоминает. Вот прям точь в точь, какую-то космическую игрушку.

6
Славик Славиков

Вечная альфа была в варфейс, когда никого не спросишь за качество, и всю неборьбу с читерами можно списать на глюкобаги, и все что угодно.Как и читерское поведение оружия.киберспорта как в кс 1.6(и кваги 3-4) уже нет, потому она не умрет.Когда все оружие ведет себя всегда одинаково всегда и везде, а не в зависимости от того, сколько ты подстрелил фрагов...или закинул донатов. При прочих равных это называется, когда все равны.

8
QuickUqbar

Слишком долго. Врятли она когда то выйдет.

3
Fronyx

Ashes of citizen

3