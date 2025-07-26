Ashes of Creation - старт новой альфа-фазы тестирования перенесли на 26 августа

Разработчики из Intrepid Studios объявили о переносе начала следующей фазы альфа-теста MMORPG Ashes of Creation. Вместо запланированной даты тест стартует на три недели позже — 26 августа 2025 года.

Глава студии Стивен Шариф поделился подробностями и заверил, что дополнительное время пойдёт на улучшение ключевых систем. По его словам, команда активно использует обратную связь от игроков и продолжает дорабатывать проект для соответствия высоким стандартам качества.

Разработчики обещают, что взятое дополнительное время поможет сделать Фазу III Альфа-2 ещё более стабильной и насыщенной.