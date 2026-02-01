Будущее Ashes of Creation под вопросом: Intrepid Studios закрыта

В шокирующем повороте событий для игровой индустрии, Intrepid Studios, разработчик долгожданной MMORPG Ashes of Creation, по сообщениям, полностью прекратила свою деятельность. Источники, близкие к компании, подтверждают, что все сотрудники были уволены, а основатель Стивен Шариф подал в отставку со своего поста.

Эта новость стала разрушительным ударом для сообщества Ashes of Creation, которое годами с нетерпением следило за разработкой игры. Intrepid Studios привлекла значительное внимание своим амбициозным видением динамичного, управляемого игроками мира и завоевала преданную фанатскую базу благодаря регулярным обновлениям разработки и взаимодействию с сообществом.

Причины внезапного краха пока не ясны. В отрасли активно циркулируют слухи о финансовых трудностях, проблемах с разработкой или других внутренних проблемах, которые могли привести к такому радикальному решению. Представители Intrepid Studios не были доступны для комментариев на момент публикации этого отчета.