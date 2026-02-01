Будущее Ashes of Creation под вопросом: Intrepid Studios закрыта

В шокирующем повороте событий для игровой индустрии, Intrepid Studios, разработчик долгожданной MMORPG Ashes of Creation, по сообщениям, полностью прекратила свою деятельность. Источники, близкие к компании, подтверждают, что все сотрудники были уволены, а основатель Стивен Шариф подал в отставку со своего поста.
Эта новость стала разрушительным ударом для сообщества Ashes of Creation, которое годами с нетерпением следило за разработкой игры. Intrepid Studios привлекла значительное внимание своим амбициозным видением динамичного, управляемого игроками мира и завоевала преданную фанатскую базу благодаря регулярным обновлениям разработки и взаимодействию с сообществом.
Причины внезапного краха пока не ясны. В отрасли активно циркулируют слухи о финансовых трудностях, проблемах с разработкой или других внутренних проблемах, которые могли привести к такому радикальному решению. Представители Intrepid Studios не были доступны для комментариев на момент публикации этого отчета.
А чо вы хотели с Евреем во главе,стар ситезен щас тоже закроется неожиданно ))
Открываешь игровую студию со своим мужем => собираешь бабки с доверастов => выпускаешь еле работающую игру => закрываешь компанию и уходишь в закат => Profit
*мат* ну стоило ожидать, поскольку видно было, что все сильно затягивается.
Враньё. Шариф, он же Наиб Алгоев, никогда бы так не поступил
ждем что космонавты поступят также прикинь на первое апреля такой розыгрыш а на 2 реально смылись с деньгами и на марс)
вообще если они договором все дыры не прикрыли то им может прилететь хотя ща банкротами себя объявят дружно и все окидоки