Ashes of Creation 23.12.2018
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези, Открытый мир
6.1 85 оценок

Будущее Ashes of Creation под вопросом: Intrepid Studios закрыта

TheSkoofLord TheSkoofLord

В шокирующем повороте событий для игровой индустрии, Intrepid Studios, разработчик долгожданной MMORPG Ashes of Creation, по сообщениям, полностью прекратила свою деятельность. Источники, близкие к компании, подтверждают, что все сотрудники были уволены, а основатель Стивен Шариф подал в отставку со своего поста.

Эта новость стала разрушительным ударом для сообщества Ashes of Creation, которое годами с нетерпением следило за разработкой игры. Intrepid Studios привлекла значительное внимание своим амбициозным видением динамичного, управляемого игроками мира и завоевала преданную фанатскую базу благодаря регулярным обновлениям разработки и взаимодействию с сообществом.

Причины внезапного краха пока не ясны. В отрасли активно циркулируют слухи о финансовых трудностях, проблемах с разработкой или других внутренних проблемах, которые могли привести к такому радикальному решению. Представители Intrepid Studios не были доступны для комментариев на момент публикации этого отчета.

Комментарии:  5
Габенушка

А чо вы хотели с Евреем во главе,стар ситезен щас тоже закроется неожиданно ))

2
nicomedes

Открываешь игровую студию со своим мужем => собираешь бабки с доверастов => выпускаешь еле работающую игру => закрываешь компанию и уходишь в закат => Profit

2
Suveren85

*мат* ну стоило ожидать, поскольку видно было, что все сильно затягивается.

1
MyLastWalk

Враньё. Шариф, он же Наиб Алгоев, никогда бы так не поступил

1
Alex40001

ждем что космонавты поступят также прикинь на первое апреля такой розыгрыш а на 2 реально смылись с деньгами и на марс)

вообще если они договором все дыры не прикрыли то им может прилететь хотя ща банкротами себя объявят дружно и все окидоки