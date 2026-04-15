Бывший глава Ashes of Creation заявил об отказе от покупки игры компанией Riot Games за 250 млн долларов

Судебное разбирательство вокруг закрытой 2 месяца назад игры Ashes of Creation продолжает набирать обороты. Основатель и бывший руководитель разработки Стивен Шариф опубликовал новое заявление, в котором рассказал о целенаправленной кампании по дискредитации в свой адрес. В своем сообщении он упомянул предложение от создателей League of Legends, компании Riot Games, о покупке проекта за 250 млн долларов. По словам Шарифа, инвесторы отговорили его принимать эту сделку.

Объемное заявление Шарифа было опубликовано на площадке Reddit. К нему прилагаются судебные документы с показаниями самого разработчика, ряда бывших сотрудников студии Intrepid, а также 3 инвесторов проекта. Среди прикрепленных файлов присутствует подтверждение намерений Riot Games инвестировать в студию от 250 млн до 500 млн долларов. Шариф предоставил письмо от финансового директора Riot Марка Соттосанти, где обсуждалось создание успешной многопользовательской игры. Детали сделки скрыты, но бывший руководитель утверждает, что инвестор Роберт Доусон посоветовал ему отказаться от предложения.

Шариф заявляет, что информационное поле вокруг него и Ashes of Creation наполнено ложными нарративами, которые продвигают создатели контента. В частности, он отверг обвинения ютубера NefasQS, который утверждал, что получил доступ к финансовой документации студии за период с 2015 по 2026 год. Разработчик назвал эти данные сфабрикованными. При этом ответчик по иску Шарифа, группа инвесторов TFE Games Holdings, подала встречный иск. Группа обвиняет бывшего руководителя в нецелевом расходовании средств на личные нужды вместо разработки игры.

В своем обращении создатель игры также ответил на вопросы сообщества. Он пояснил, что в 2024 году контроль над советом директоров перешел к другим людям. Шариф не раскрывал эту информацию публично, пытаясь выиграть время и защитить команду. Что касается выхода игры в Steam незадолго до закрытия, разработчик утверждает, что не знал о серьезных финансовых проблемах. По его словам, доступ к бухгалтерии был ограничен, а еще в январе руководству заявляли о наличии 12 млн долларов наличными. В данный момент официальный сайт проекта отключен, а судебные разбирательства продолжаются.