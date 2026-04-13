Основатель студии разработчиков Ashes of Creation отверг обвинения в нецелевом расходовании средств Kickstarter

Вокруг закрытого MMO-проекта Ashes of Creation продолжает разгораться громкий конфликт. Основатель Intrepid Studios Стивен Шариф выступил с официальным заявлением, в котором опроверг обвинения в том, что деньги, собранные на разработку игры, якобы тратились на личные нужды.

Новый виток скандала начался после публикации видео на YouTube-канале NefasQS. Автор ролика утверждает, что получил доступ к бухгалтерским данным Intrepid Studios за период с 2015 по 2026 год. На основе этих документов он заявил, что часть средств, связанных с разработкой Ashes of Creation, могла быть использована на личные расходы — включая оплату частного повара, покупки на аукционах, сигары и даже траты на игровые сервисы.

По словам автора расследования, в документах фигурируют операции на сумму свыше 12 миллионов долларов, которые, как утверждается, не имеют очевидной связи с разработкой игры. В ролике также приводятся заявления бывших сотрудников студии, которые рассказывали, что компания якобы нанимала личного повара, однако работники никогда его не видели в офисе. Предполагалось, что он должен был готовить для сотрудников, но, по словам источников, фактически обслуживал лишь руководство.

Эти обвинения изначально появились после конфликта между инвестором Джейсоном Караманисом и руководством студии. Именно он первым публично заявил, что Шариф мог выводить деньги компании в личных целях.

Сам Шариф категорически отверг все подобные утверждения. В официальном комментарии он заявил, что распространяемая информация основана на ложных и клеветнических данных. По его словам, видеоблогер просто повторяет непроверенные обвинения, не проводя полноценной журналистской проверки.

Разработчик подчеркнул, что никакого присвоения средств Kickstarter не происходило. Он также отметил, что разработка Ashes of Creation финансировалась из разных источников, включая значительные личные инвестиции.

Кроме того, Шариф заявил, что проблемы студии связаны с юридическим конфликтом вокруг контроля над её активами. По его словам, ряд лиц организовал незаконное отчуждение имущества компании, что в итоге привело к увольнению сотен сотрудников без предупреждения и компенсаций.

В настоящее время спор продолжается в юридической плоскости. Руководство Intrepid Studios сообщило, что планирует представить дополнительные документы в федеральном суде, которые, по их словам, должны прояснить обстоятельства произошедшего и опровергнуть обвинения.

Ashes of Creation считалась одной из самых успешных MMO-игр, когда-либо профинансированных через Kickstarter. Однако после закрытия проекта и массовых увольнений команда оказалась в центре громкого корпоративного конфликта, подробности которого продолжают всплывать в публичном пространстве.