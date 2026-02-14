Основатель студии разработчиков Ashes of Creation предположительно замешан в мошенничестве на 140 миллионов долларов

MMORPG Ashes of Creation оказалась в центре крупного финансового скандала. Джейсон Караманис, один из главных инвесторов проекта, раскрыл, что Стивен Шариф, основатель игры, предположительно замешан в мошенничестве на 140 миллионов долларов, обвинив его в том, что он никогда не вкладывал собственные деньги в разработку, несмотря на публичные заявления о том, что он вложил от 30 до 60 миллионов долларов.

Разработчик Intrepid Studios обанкротился в феврале 2026 года, менее чем через два месяца после выхода игры в ранний доступ на Steam. Согласно интервью, данному Караманисом ютуберу NefasQS, недавно полученные бухгалтерские документы показывают, что Шариф, помимо того, что не инвестировал личный капитал, ежегодно получал зарплату в размере 500 000 долларов США вместе со своим партнёром Джоном Муром, занимавшим должность финансового директора.

Караманис утверждает, что потерял на этом проекте 12,5 миллионов долларов США и познакомил Шарифа с Робертом Доусоном, который в итоге стал крупнейшей жертвой предполагаемого мошенничества. В период с 2022 по 2025 год Доусон вложил в компанию около 80 миллионов долларов США, которая и без того уже несколько лет испытывала финансовые трудности.

Ситуация ухудшилась, когда в декабре 2025 года компания SADA Systems подала в суд на Intrepid Studios, требуя выплаты 852 630 долларов за неоплаченный облачные услуги, начиная с сентября 2022 года. В ответ на вопрос на Reddit о судебном иске Шариф назвал его «незначительным», заявив, что «800 000 долларов представляют собой лишь недельные операционные расходы студии».

Финансовые проблемы были тревожными. Компания тратила 2,5 миллиона долларов США в месяц, но получала всего 150 000–200 000 долларов США дохода, что приводило к ежемесячным убыткам в размере приблизительно 2,3 миллиона долларов США. К концу 2024 года ситуация стала критической: задержки с выплатой заработной платы и обещанные бонусы сотрудникам были отложены на неопределённый срок.

В январе 2026 года Доусон предложил план реструктуризации, который включал увольнение 60–70% сотрудников для обеспечения финансовой устойчивости компании. План также предусматривал новый раунд финансирования и новую должность Шарифа в качестве креативного директора с долей в капитале, зависящей от результатов работы компании. Шариф категорически отклонил это предложение.

То, что произошло дальше, по словам Караманиса, было преднамеренным актом саботажа. В период с 26 по 31 января Шариф ушёл с поста креативного директора, и Commerce Bank направил письмо в Valve, требуя выплаты выручки Steam в размере приблизительно 3,7 миллиона долларов, которые были зарезервированы для выплаты заработной платы 1 февраля. Эти деньги якобы были использованы для погашения банковского кредита, обеспеченного домом Шарифа, что высвободило около 1,5-1,6 миллиона долларов лично для него и оставило компанию без средств для выплаты зарплаты сотрудникам.

Последствия этой ситуации для людей были разрушительными. Том и Бетани Алказин, супружеская пара в возрасте за семьдесят, потеряли все свои сбережения в размере 2 миллионов долларов. Сотрудники, которые верили в проект, остались без зарплаты и почувствовали себя преданными, в то время как игровое сообщество увидело, как рушится их мечта о многообещающей новой MMORPG. В настоящее время Роберт Доусон контролирует интеллектуальную собственность Ashes of Creation посредством процедуры взыскания задолженности и своего положения обеспеченного кредитора. Ведутся многочисленные судебные разбирательства, в том числе со стороны TFE Games (инвестировавшей 5 миллионов долларов США), Commerce Bank и ряда других инвесторов.

Караманис утверждает, что Шариф совершил федеральные преступления, регистрируя займы инвесторов как доход в налоговых декларациях. Доусон рассматривает варианты продолжения разработки игры, но сталкивается с трудностями, поскольку, по сообщениям, ключевые должностные лица отказываются сотрудничать.

Стивен Шариф пока публично не ответил на обвинения. Его последнее сообщение на Reddit было опубликовано 23 января, а на Discord он опубликовал заявление 31 января, в котором заявил, что ушёл в отставку, потому что «не мог этически согласиться или выполнить» правила совета директоров.