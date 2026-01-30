Разработчики Ashes of Creation признали проблемы игры

ЧАТ ИГРЫ
Ashes of Creation 23.12.2018
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези, Открытый мир
Armitage911 Armitage911

В новом письме от разработчиков игры Ashes of Creation студия Intrepid Studios поделилась с игроками своим видением проблем игры после ее запуска в ранний доступ.

Компания признала, что многие игроки недовольны текущим состоянием тестовой версии, и перечислила ключевые проблемы:

  • RMT, боты и читеры, которые сильно мешают нормальной игре.
  • Необработанность PvP-механик и системы наказания за PK.
  • Ситуации с караванами и ящиками.
  • Множественные ошибки и проблемы с производительностью.

По словам разработчиков эти вопросы затрагивают фундамент MMO и тесно связаны между собой - исправление одного пункта нередко требует структурных изменений сразу в нескольких системах.

В связи с этим компания Intrepid перенесла свой регулярный стрим на 2 недели. Следующая трансляция планируется на 13 февраля. На нем разработчики пройдутся по планам на первый квартал 2026 года и расскажут о своих приоритетах.

Egik81

Они думали что игроки скушают их бетку и не возмутятся ее качетством.