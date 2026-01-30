Разработчики Ashes of Creation признали проблемы игры

В новом письме от разработчиков игры Ashes of Creation студия Intrepid Studios поделилась с игроками своим видением проблем игры после ее запуска в ранний доступ.
Компания признала, что многие игроки недовольны текущим состоянием тестовой версии, и перечислила ключевые проблемы:
- RMT, боты и читеры, которые сильно мешают нормальной игре.
- Необработанность PvP-механик и системы наказания за PK.
- Ситуации с караванами и ящиками.
- Множественные ошибки и проблемы с производительностью.
По словам разработчиков эти вопросы затрагивают фундамент MMO и тесно связаны между собой - исправление одного пункта нередко требует структурных изменений сразу в нескольких системах.
В связи с этим компания Intrepid перенесла свой регулярный стрим на 2 недели. Следующая трансляция планируется на 13 февраля. На нем разработчики пройдутся по планам на первый квартал 2026 года и расскажут о своих приоритетах.
Они думали что игроки скушают их бетку и не возмутятся ее качетством.