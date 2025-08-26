Сегодня стартует альфа Ashes of Creation, которая будет работать 24/7 как минимум год

Сегодня в 21:00 по Москве стартует Alpha Two Phase Three, то есть третья фаза второй части альфа-тестирования. С сегодняшнего дня Ashes of Creation переходит в режим полноценной MMO, которая будет работать 24/7. Конец серверам, которые были открыты по выходным или только пять дней в неделю.
В соответствии с пожеланиями сообщества, Ashes of Creation также вводит два новых отдельных сервера: Shol (Северная Америка) и Lotharia (Европа).
Кроме того, целый ряд нововведений и новых функций, которые будут добавлены сейчас или в ходе третьей фазы:
- Новая стартовая зона
- 28 заданий
- 15 событий в открытом мире
- Две новые расы
- Обновления снаряжения
- Модернизированная система гильдий
- Динамические точки
- Динамическое появление различных типов предметов для сбора
- Совершенно новая система «Crate», которая предоставит игрокам еще одну активность «Риск против награды», генерирующую дополнительное золото и PvP-активности
- Обновления всей системы узлов, включая узлы 4-го уровня
- Склад гильдии
- Обновления, касающиеся взаимодействия NPC друг с другом и с открытым миром
- Пять новых видов оружия для тестирования и изменения конфигурации существующего оружия
- Класс Призыватель
Alpha Two Phase Three должна продлиться как минимум год.
Конечно, Ashes of Creation остается платной. Доступ к этой фазе стоит 100 долларов.
Чё за тормозящее гуано
Как же они долго с ней тянут...
Помню лет 10 назад даже ждал её выхода)
Они это серьезно что ли? 😂😂😂