Сегодня стартует альфа Ashes of Creation, которая будет работать 24/7 как минимум год

Сегодня в 21:00 по Москве стартует Alpha Two Phase Three, то есть третья фаза второй части альфа-тестирования. С сегодняшнего дня Ashes of Creation переходит в режим полноценной MMO, которая будет работать 24/7. Конец серверам, которые были открыты по выходным или только пять дней в неделю.

В соответствии с пожеланиями сообщества, Ashes of Creation также вводит два новых отдельных сервера: Shol (Северная Америка) и Lotharia (Европа).

Кроме того, целый ряд нововведений и новых функций, которые будут добавлены сейчас или в ходе третьей фазы:

Новая стартовая зона

28 заданий

15 событий в открытом мире

Две новые расы

Обновления снаряжения

Модернизированная система гильдий

Динамические точки

Динамическое появление различных типов предметов для сбора

Совершенно новая система «Crate», которая предоставит игрокам еще одну активность «Риск против награды», генерирующую дополнительное золото и PvP-активности

Обновления всей системы узлов, включая узлы 4-го уровня

Склад гильдии

Обновления, касающиеся взаимодействия NPC друг с другом и с открытым миром

Пять новых видов оружия для тестирования и изменения конфигурации существующего оружия

Класс Призыватель

Alpha Two Phase Three должна продлиться как минимум год.

Конечно, Ashes of Creation остается платной. Доступ к этой фазе стоит 100 долларов.