Ashes of Creation 23.12.2018
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези, Открытый мир
6.1 75 оценок

Сегодня стартует альфа Ashes of Creation, которая будет работать 24/7 как минимум год

Procy_on Procy_on

Сегодня в 21:00 по Москве стартует Alpha Two Phase Three, то есть третья фаза второй части альфа-тестирования. С сегодняшнего дня Ashes of Creation переходит в режим полноценной MMO, которая будет работать 24/7. Конец серверам, которые были открыты по выходным или только пять дней в неделю.

В соответствии с пожеланиями сообщества, Ashes of Creation также вводит два новых отдельных сервера: Shol (Северная Америка) и Lotharia (Европа).

Кроме того, целый ряд нововведений и новых функций, которые будут добавлены сейчас или в ходе третьей фазы:

  • Новая стартовая зона
  • 28 заданий
  • 15 событий в открытом мире
  • Две новые расы
  • Обновления снаряжения
  • Модернизированная система гильдий
  • Динамические точки
  • Динамическое появление различных типов предметов для сбора
  • Совершенно новая система «Crate», которая предоставит игрокам еще одну активность «Риск против награды», генерирующую дополнительное золото и PvP-активности
  • Обновления всей системы узлов, включая узлы 4-го уровня
  • Склад гильдии
  • Обновления, касающиеся взаимодействия NPC друг с другом и с открытым миром
  • Пять новых видов оружия для тестирования и изменения конфигурации существующего оружия
  • Класс Призыватель

Alpha Two Phase Three должна продлиться как минимум год.

Конечно, Ashes of Creation остается платной. Доступ к этой фазе стоит 100 долларов.

Комментарии: 5
ДЕНИСКА_омск

Чё за тормозящее гуано

4
DezkQ

Как же они долго с ней тянут...

prorock

Помню лет 10 назад даже ждал её выхода)

Fedaykin
ОфициальныйАккаунт
Доступ к этой фазе стоит 100 долларов

Они это серьезно что ли? 😂😂😂